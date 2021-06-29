У Києві запустили сьомий сервіс прокату електросамокатів під брендом Jet





Під час підписання меморандуму про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва свої підписи поставили представники сімох компаній, але до цього розповідали ми лише про шість прокатів: Bolt, Scroll, BikeNow, Kiwi, Zelectra та Vzhooh. Останнім новачком стала компанія з Казахстану Jet.

Вона почала працювати в столиці України у поточному році, а запустив її казахський бізнесмен Мейрамбек Абелкасов. Спочатку сервіс почав працювати в містах Алмати і Нур-Султан. Наступною країною запуску стала Україна, зокрема — Київ, після чого відбудеться масштабування на Одесу, Львів та Харків. Потім — Грузія, звідки родом інший сервіс, що вже працює в Україні — Scroll.

Сервіс Jet має одну велику відмінність від усіх своїх конкурентів — в ньому немає плати за розблокування. Платити потрібно тільки за час користування — 2,5 грн/хв. Є і другий варіант оренди — на 12 годин або «поки не розрядиться»: в такому випадку спишеться сума, яка дорівнює обсягу зарядки (це близько 375 грн, якщо самокат повністю заряджений), а платити за хвилини не потрібно. Це зручно для тих, хто хоче взяти самокат в оренду на весь день, хоч і не планує їздити на ньому без зупинки. У такому випадку користувач буде впевнений, що самокат закріплений за ним і його ніхто не забере.

Актуальна зона покриття — тільки правий берег Києва: центральна частина, Поділ, Печерськ. У майбутньому компанія планує розширювати число самокатів на лінії і збільшувати зону покриття. Також з відмінностей — можливість взяти до 5 самокатів з одного аккаунта і накопичення бонусів.

Для початку користування прокату електросамокатів Jet треба встановити мобільний додаток для iOS або Android.

Джерело: AIN.UA, Jet