КМДА: У Києві з’явилась ще одна вулиця зі спільним рухом транспорту та велосипедів, на черзі — третя





Заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв повідомив, що на вулиці Паторжинського у Шевченківському районі влаштували спільний рух для транспорту та велосипедів. Дозволена швидкість руху на цій вулиці – 20 км/год, що є більш безпечним для велосипедистів. Вулиця з’єднає велосмугу на вулиці Рейтарській та велодоріжку на Прорізній.

«Найближчим часом спільний рух буде запроваджено на ще одній столичній вулиці – Німанській у Печерському районі. Вона приєднається до смуги для руху громадського транспорту на бульварі Дружби народів, на якій також дозволено рух велосипедів», – зазначив Олександр Густєлєв.

Заступник голови КМДА нагадав, що Київ – перше місто в Україні, де на початку липня цього року був запроваджений спільний рух велосипедистів та моторизованого транспорту.

«Першою ластівкою» у столиці стала Ботанічна площа. Ділянка з’єднує вже існуючу велосмугу на вулиці Леонтовича та майбутню велосипедну доріжку на вулиці Івана Франка, яка влаштовується в рамках капітального ремонту вулиці.

«Важливо, щоб водії дотримувалися швидкісного режиму та не паркували автомобілі у правій смузі руху та на тротуарах. Щоденно інспектори з паркування контролюють дотримання правил паркування та складають постанови про їх порушення, а за умови суттєвого перешкоджання руху транспорту чи пішоходів – евакуюють автомобіль на штрафмайданчик», – підкреслив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Зазначимо, що навесні у Києві запропонували створити кілометр захищених велосмуг, відокремивши їх від автомобільних делінеаторами. А упродовж поточного року столична влада обіцяє збільшити веломережу Києва на 100 км. Також нещодавно КМДА запропонувала киянам надавати пропозиції щодо оптимізації дорожнього руху, які будуть враховувати інтереси пішоходів, велосипедистів та громадського транспорту.

Джерело: КМДА