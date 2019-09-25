В monobank добавили «Награды», первые пять человек, собравшие коллекцию «котов», получат железные карты

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Еще в мае стало известно, что разработчики популярного платежного приложения monobank работают над третьим основным экраном. И вот сейчас тайна третьей точки (на главном экране под картой) официально раскрыта — третий экран предназначен для нового раздела «Награды в Telegram сообщил Олег Гороховский, сооснователь финтех-стартапа Fintech Band, который вместе с «

Награды выполнены в виде анимированных карточек с фирменным талисманом и символом проекта — котом. Все в коллекции насчитывается 51 карточка. Награды будут присуждаться за достижение различных целей, например, первую можно получить за полностью заполненный профиль, еще одну — за 20 оплаченных поездок на такси и т.д.

«Коллекционирование — это такой особый жанр зависимости, что если в него вовлечься, то можно горы свернуть ради полной коллекции. И мы очень хотим, чтобы наши клиенты и их дети «вдохновились» этой историей и как следует хайпанули вместе с нами», Олег Гороховский, сооснователь финтех-стартапа Fintech Band.

Первые пять клиентов, которые соберут всю коллекцию, получат приз — железные карты. Причем Олег Гороховский обещает лично вручить призы победителям за бизнес-ланчем.

Чтобы выравнять шансы и поставить всех в одинаковые условия, отсчет прогресса в день запуска раздела у всех начинается с нуля. В самом верху при входе в раздел указывается место в общей турнирной таблице, если участник не хуже чем 75% других участников.

Пользователи, которые считают раздел с наградами лишним, могут отключить его в меню «Еще».

Источник: Олег Гороховский Telegram