В monobank добавили «Награды», первые пять человек, собравшие коллекцию «котов», получат железные карты
Еще в мае стало известно, что разработчики популярного платежного приложения monobank работают над третьим основным экраном. И вот сейчас тайна третьей точки (на главном экране под картой) официально раскрыта — третий экран предназначен для нового раздела «Награды». О запуске новой функциональности в Telegram сообщил Олег Гороховский, сооснователь финтех-стартапа Fintech Band, который вместе с «Универсал-Банком» занимается развитием проекта monobank в Украине.
Награды выполнены в виде анимированных карточек с фирменным талисманом и символом проекта — котом. Все в коллекции насчитывается 51 карточка. Награды будут присуждаться за достижение различных целей, например, первую можно получить за полностью заполненный профиль, еще одну — за 20 оплаченных поездок на такси и т.д.
«Коллекционирование — это такой особый жанр зависимости, что если в него вовлечься, то можно горы свернуть ради полной коллекции. И мы очень хотим, чтобы наши клиенты и их дети «вдохновились» этой историей и как следует хайпанули вместе с нами», Олег Гороховский, сооснователь финтех-стартапа Fintech Band.
Первые пять клиентов, которые соберут всю коллекцию, получат приз — железные карты. Причем Олег Гороховский обещает лично вручить призы победителям за бизнес-ланчем.
Чтобы выравнять шансы и поставить всех в одинаковые условия, отсчет прогресса в день запуска раздела у всех начинается с нуля. В самом верху при входе в раздел указывается место в общей турнирной таблице, если участник не хуже чем 75% других участников.
Пользователи, которые считают раздел с наградами лишним, могут отключить его в меню «Еще».
Источник: Олег Гороховский Telegram