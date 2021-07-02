У Польщі запроваджують субсидії на придбання електромобілів — $5000 для фізосіб і компаній та $7000 для великих родин





У Польщі з 12 липня 2021 року почне діяти програма субсидій для тих, хто купує електромобіль, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на PAP.

Програма охопить електромобілі з «нульовими викидами», зокрема електромобілі й ті, що працюють на водні. Як розповів заступник міністра з питань клімату Іренеуш Зиска, фізособи можуть розраховувати на доплату з коштів програми 18 750 злотих ($4895), а власники «картки великої родини» — 27 000 злотих ($7050).

На субсидії можуть розраховувати не тільки фізичні особи, а й компанії, організації та органи місцевого самоврядування. З 12 липня 2021 року можливість подання заявок відкриється тільки для фізичних осіб, для решти — за кілька тижнів. Бюджет програми складає 500 мільйонів злотих ($130 млн), вона буде діяти до 2025 року, або до вичерпання коштів.

Зазаначимо, що в 2019 році Mercedes-Benz анонсував будівництво завода з виробництва акумуляторних батарей для електромобілів в Польщі, вклавши 200 млн євро інвестицій. А в 2020 році Польща представила національний бренд електромобілів Izera, показавши прототипи кросовера і хетчбека, виробництво яких розраховують запустити вже в 2023 році.

Джерело: «Європейська правда»