Mercedes-Benz построит завод по производству аккумуляторных батарей для электромобилей в Польше, вложив 200 млн евро инвестиций

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz будет производить аккумуляторные батареи для своих электромобилей в Польше, заявил премьер-министр этой страны Матеуш Моравецкий. Размер инвестиций составит 200 млн евро, новое производство создаст порядка 300 новых рабочих мест.

«Мы очень рады, что инвестор, который уже несколько лет сотрудничает с Польшей, опять решил вложить средства в нашу страну» — заявил Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции.

Отметим, что Mercedes-Benz построит фабрику электрических батарей в городе Явор (Jawor), который находится в 100 км от немецкой границы и где этот производитель уже строит завод по производству двигателей для ДВС-моделей. Таким образом, речь идет о целом комплексе, который будет заниматься выпуском ключевых автомобильных компонентов в Восточной Европе. Отметим, что новая фабрика не будет заниматься изготовлением единичных аккумуляторных ячеек, там будут только собирать их в аккумуляторные блоки.

К 2030 году компания Daimler AG собирается приобрести аккумуляторов для электромобилей на сумму порядка 20 млрд евро ($23 млрд). Таким образом в компании решили подготовиться к массовому выпуску электромобилей и подключаемых гибридов, производство которых существенно возрастет начиная с 2020 года. С учетом новой фабрики в Польше, производственная сеть по выпуску батарей вырастет до 9 фабрик в семи локациях на трех континентах.

Компания Mercedes-Benz уже начала строить «хабы» по производству электромобилей и батарей для них по всему миру. К 2022 году немецкий автопроизводитель планирует электрифицировать все свои модели, создав порядка 50 различных электрических моделей (из которых около 10 — чистые, а остальные — гибриды) и предложив потенциальному покупателю хотя бы одну электрическую альтернативу выбранной модели.

Напомним, что в начале прошлого года закарпатский автозавод «Еврокар» рассматривал возможность производства в Украине электромобилей, батарей и других комплектующих для них. О планах по привлечению крупных мировых автопроизводителей к сборке электромобилей на территории Украины неоднократно заявлял министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Источник: Daimler