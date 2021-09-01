



Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром» повідомила, що в останній місяць літа український автопарк поповнили 8,5 тис. нових легкових авто, що на 22% більше, ніж роком раніше. Це є найкращій серпневий результат за останні вісім років.

Найбільшим попитом, як і рік тому, користувались автомобілі марки Renault, яких було зареєстровано 1274 шт. Однак у порівнянні з минулим роком серпнева реалізація нових Рено в Україні зменшилась на 4,5%. Зберегла свою минулорічну позицію і японська марка Toyota, реєстрації автомобілів якої зросли майже на 10% до 1260 одиниць. На третій позиції в рейтингу Кia, яка вп’ятеро збільшила свій результат річної давнини. Автомобілі цієї корейської марки обрали 840 покупців.

Четвертий результат у Nissan – 446 авто (+59%). Попит на автомобілі Skoda в річному обчисленні зріс на 49% до 438 авто, цього з запасом вистачило на п’яте місце. Також до ТОП-10 серпня 2021 року увійшли такі марки: Mitsubishi – 373 шт. (+63%); Volkswagen – 370 шт. (-34%); Chery – 367 шт. (+151%); Hyundai – 347 шт. (+2%); Suzuki – 297 шт. (-4%).

За підсумками місяця, що минув, титул бестселера на українському ринку нових легкових автомобілів в черговий раз дістався Kia Sportage. Цей компактний кросовер у серпні вибрали 603 автомобілісти, незважаючи на те, що вже анонсовано нове покоління даної моделі.

Всього з січня по серпень поточного року українці придбали і поставили на облік 66,7 тис. нових легкових автомобілів, що на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Джерело: Укравтопром