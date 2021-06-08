Kia официально представила дизайн экстерьера и интерьера кроссовера Kia Sportage пятого поколения

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После ряда утечек, рендеров и фотографий прототипов в камуфляже корейский автопроизводитель Kia решил официально представить дизайн нового поколения своего кроссовера Kia Sportage. Подробная информация о комплектациях, двигателях и ценах компания раскроет ближе к старту продаж, который намечен на конец текущего года.

Итак, новый Kia Sportage 2022 модельного года является уже пятым поколением модели, не считая промежуточные «фейслифты». Дизайн экстерьера новинки является совместным плодом усилий всех дизайнерских центров бренда, включая отделы в Корее, Германии, США и Китае. Учитывая особенности всех рынков, производитель постарался создать «глобальную» модель, которая понравится водителям разных стран.

Дизайн Kia Sportage 5 учитывает наследие предыдущих поколений кроссовера, но при этом основывается на новой философии бренда Opposites United, которая дебютировала в электромобиле Kia EV6. Фронтальная часть модели сохранила свой фирменный «нос тигра» (Tiger Nose), но в заметно обновленной форме, а также получила совершенно новую светотехнику, включая «бумеранги» дневных ходовых огней и ромбовидные фары. Боковой вид и задняя часть поменялись менее радикально, но поворотники наконец сместились с бампера к основному блоку светотехники. Естественно, новинка также получит обновленный логотип бренда.

Салон нового Kia Sportage выглядит заметно более интересно, чем предыдущая версия. Стандартный вариант с водительской приборкой и отдельным экраном по центру торпедо сменил длинный изогнутый экран, условно разделенный на цифровую приборку и инфотейнмент-систему. Вместо классической рукоятки коробки передач на центральной консоли установили шайбу изменения режимов движения, также переработали блок управления медиа и климат-контролем, сохранив физические органы управления.

Помимо стандартного Kia Sportage производитель будет также предлагать спецверсию Kia Sportage X-Line с другими бамперами, подножками, усиленными рейлингами на крыше, а также уникальной отделкой салона.

Напомним, что наравне с Toyota RAV4 кроссовер Kia Sportage является одним из лидеров украинского рынка новых автомобилей.

P.S. Для сравнения, дизайн текущего четвертого поколения Kia Sportage:

Источник: Kia