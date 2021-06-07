У травні українці придбали 622 електромобіля, що на 34% менше, ніж рік тому (в абсолютний Топ-3 піднявся Audi E-Tron)





Асоціація «Укравтопром» повідомила, що у минулому місяці український автопарк поповнився 622 повністю електричними автомобілями (BEV). Такий травневий результат виявився на 34% меншим, ніж рік тому.

Основну масу зареєстрованих у травні електромобілів склали легкові авто – 590 шт. (нових – 66 шт., уживаних – 524 шт., тобто частка нових машин в цій кількості становила 11%). Із 32 комерційних електромобілів, що отримали в минулому місяці українські номери, новою була лише одна машина. Відносно травня 2020 року попит на комерційні електромобілі збільшився на 14%.

Найпопулярнішим електрокаром вкотре став Nissan Leaf. Впродовж місяця українську реєстрацію отримали 186 авто цієї моделі. Другий результат продемонструвала Tesla Model 3, в її заліку 66 реєстрацій. У трійку бестселерів травня потрапив Audi E-Tron. Цей електрокар вибрали 33 автомобілісти. Четвертим за популярністю став електромобіль Tesla Model S – 32 реєстрації. Замикає Топ-5 травневого ринку автомобілів на акумуляторних джерелах живлення Chevrolet Bolt – 29 шт. Найпопулярнішим комерційним електромобілем місяця став Renault Kangoo Z.E. – 24 реєстрації.

Nissan Leaf — 186 шт Tesla Model 3 — 66 шт Audi E-Tron — 33 шт Tesla Model S — 32 шт Chevrolet Bolt — 29 шт

Всього за п’ять місяців з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли трохи більше 3 тис. од. електромобілів, або на 12% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Частка уживаної техніки в цій кількості складає 90%.

Зазначимо, що у травні українці придбали також 8,5 тис. нових легкових автомобілів (лідер — Toyota RAV4) та 33,2 тис. уживаних іномарок (найбільш популярний бренд — Volkswagen, модель — Renault Megane).

Джерело: Укравтопром