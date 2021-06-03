У травні українці придбали 33,2 тис. уживаних іномарок, найбільш популярний бренд — Volkswagen, модель — Renault Megane





Асоціація автовиробників України «Укравтопром» повідомила, що в останній місяць весни свою першу реєстрацію в Україні пройшли 33,2 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 8% більше, ніж роком раніше і майже вчетверо перевищило кількість травневих реєстрацій нових машин (8,5 тис.). Як наслідок, розмитнені машини з пробігом охопили майже 80% первинного ринку легкових авто.

Найбільш популярною маркою серед розмитненого секонд-хенду залишається Volkswagen. За місяць 5,6 тис. авто цієї німецької марки поміняли своїх іноземних власників на українських. На другому місці Ford, протягом травня було зареєстровано 3,2 тис. б/в авто. Третьою за популярністю стала Renault з результатом майже 3 тис. автівок. Автомобілі марки Skoda показали четвертий результат, їх придбали 2,6 тис. автомобілістів. Замикає п’ятірку лідерів – Hyundai, у заліку якого 1,9 тис. українських номерів.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем травня став Renault Megane. Протягом місяця українці зареєстрували 2205 авто з пробігом цієї моделі. Всього за п’ять місяців з початку 2021 року українську прописку отримали 159,6 тис. легкових авто з пробігом, це на 45% більше ніж торік і учетверо більше за кількість проданих в країні нових авто за той саме період.

Джерело: Укравтопром