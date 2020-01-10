Uber и Hyundai представили четырехместное электрическое аэротакси Hyundai S-A1 с крейсерской скоростью 290 км/ч и запасом хода 100 км

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Американский сервис Uber и корейский автопроизводитель Hyundai объявили о партнерстве в рамках программы Uber Elevate, результатом которого станет разработка «летающих такси» Uber Air. На выставке CES 2020 партнеры продемонстрировали полноразмерный концепт такого устройства Hyundai UAM (Urban Air Mobility).

Предполагается, что Hyundai будет производить и обслуживать аэротакси, а Uber — обеспечивать всю необходимую поддержку, включая аэронавигацию, транспортировку к местам взлета/посадки, приложение для заказа полетов и т.д. Первыми городами присутствия сервиса Uber Air станут Даллас, Лос-Анджелес и Мельбурн, тестовые полеты стартуют уже в 2020 году, а коммерческое использование услуги запланировано на 2023 год.

Представленный на CES 2020 концепт Hyundai S-A1 принадлежит к классу eVTOL, то есть является полностью электрическим средством передвижения с вертикальным взлетом и посадкой.

Модель передвигается на крейсерской скорости 290 км/ч на высотах порядка 300-600 метров, обслуживая полеты на дистанции вплоть до 100 км. На полный перезаряд батарей требуется порядка 5-7 минут (не совсем понятно, как именно этого можно будет добиться в реальной жизни).

Аэротакси оснащается набором из восьми винтов и пропеллеров различного размера, что увеличивает безопасность полета и уменьшает шумность при движении в городских условиях. Часть движителей работает в качестве подъемных винтов при взлете и посадке, а во время полета переключается на поступательное движение.

На первом этапе развития сервиса Hyundai S-A1 будет управляться пилотом, однако в будущем аэротакси хотят сделать полностью автономными. Кабина концепта рассчитана на четырех пассажиров, для каждого из которых также предусмотрено место для багажа.





Напомним, что в конце прошлого года Hyundai открыл подразделение летающих автомобилей и позвал возглавить его бывшего инженера NASA. Как известно, работами в данной области также занимаются Airbus, Embraer, Uber, Audi и другие.

Источник: Electrek