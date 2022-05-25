Uber перезапустил в Киеве услугу UberPool Chance, позволяющую разделить стоимость поездки с пассажиром-попутчиком

Во вчерашней новости о 1,8 миллиона е-билетов, провалившихся в Киеве через неделю после возобновления оплаты за проезд, вскользь вспоминали, что столица постепенно оживает — вместе с людьми возвращается бизнес и услуги. Uber возобновил работу в Киеве в апреле и отказался взимать комиссии за обслуживание, а 25 мая известный сервис такси сообщил о перезапуске сервиса Pool Chance, призванного обеспечить еще больше надежных поездок и сэкономить топливо для других общественных нужд.

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Uber впервые запустил услугу Pool Chance в Киеве еще в конце 2020 года — это совместные поездки, позволяющие делить стоимость с попутчиками и экономить. Теперь Pool Chance получил вторую жизнь.

«Uber продолжает поддерживать украинские общины, поэтому мы рады объявить о перезапуске Pool Chance в Киеве. Наша цель — мотивировать пользователей выбирать безопасные и доступные поездки из Uber, разделяя поездку с другими пассажирами. Благодаря опции Pool Chance, украинцы смогут легче пережить существующий топливный кризис и сэкономить топливо на других необходимых нуждах», Ивона Крук, представитель Uber.

Опция UberPool Chance уже доступна в приложении Uber и помогает соединить пользователей, которые едут в похожем направлении для совместной поездки на одном авто. Таким образом пользователи платят меньше, чем каждый из них должен отдельную поездку UberX, а также получают до 30% кэшбека на свою учетную запись Uber.

Uber продолжает работать в Киеве, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Черновцах, Хмельницком, Луцке, Ровно и Кременчуге.