Uber запускает во Львове Uber Aid Shuttle — бесплатные шаттл-бассы до польской границы

Uber сообщил о запуске сервиса Uber Aid Shuttle во Львове, чтобы и дальше помогать покрывать необходимые транспортные нужды от Львова до пограничного перехода Шегини и помочь местным общинам справиться с нехваткой топлива.

Услуга Uber Aid Shuttle доступна по маршруту Львов – Шегини – Львов. Пользователи могут забронировать до 4 мест в комфортабельном автобусе между Львовским Пригородным вокзалом и пограничным переходом Шегини и в обратном направлении через приложение Uber.

«Uber продолжает поддерживать украинские общины, в связи с нехваткой топлива, поэтому мы рады сообщить о запуске новой инициативы Uber Aid Shuttle во Львове. Это временное решение, которое поможет людям легче пережить существующий топливный кризис и комфортно вернуться в Украину», — комментирует представитель Uber.

Uber продолжает работать в Киеве, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Черновцах, Хмельницком, Луцке, Ровно и Кременчуге.

Недавно Uber перезапустил в Киеве совместные поездки UberPool Chance — услуга позволяет разделить стоимость поездки с пассажиром-попутчиком и сэкономить топливо.