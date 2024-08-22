Когда-то Луна была покрыта океаном магмы: новые данные подтверждают теорию

Новые данные, полученные индийской миссией «Чандраян-3», подтверждают теорию о бурном прошлом Луны.

Согласно исследованию, опубликованному 21 августа в журнале Nature, наш спутник когда-то был покрыт океаном магмы.

Теория формирования Луны утверждает, что почти 4,5 миллиарда лет назад протопланета размером с Марс, которую назвали Тея, столкнулась с более крупной протопланетой. В результате этого катастрофического события Тея распалась, а значительная часть материи другого тела разлетелась в космос. Впоследствии эти обломки смешались с остатками Теи и образовали Луну.

Сантош Вадавале, главный автор исследования, объясняет, что ключевым аспектом этой теории является гипотеза лунного магматического океана. Энергия, высвобожденная во время столкновения, расплавила внешние слои новообразованной Луны на сотни километров вглубь. Этот глобальный океан магмы охлаждался и твердел по меньшей мере десятки миллионов лет.

Миссия «Чандраян-3» стала первой успешной высадкой в приполярном регионе Луны. Луноход «Прагъян» собрал образцы реголита Реголит — это слой рыхлого, раздробленного материала, который покрывает твердую поверхность некоторых небесных тел, включая Луну, Землю и другие планеты и спутники., что позволило ученым изучить состав почвы и сравнить его с данными из других районов спутника.

Результаты анализа преимущественно подтвердили ожидания ученых. Состав реголита в этом регионе оказался подобным экваториальным высокогорным районам, что дополнительно поддерживает гипотезу лунного магматического океана.

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Однако исследователи обнаружили неожиданно высокое содержание оливина — относительно тяжелого минерала на основе магния. Хотя присутствие оливина не является необычным, его количество и соотношение с другим тяжелым минералом — пироксеном — оказались неожиданными. В отличие от предыдущих образцов, в которых преобладал пироксен, в пробах «Прагъяна» оливина было больше.

Вадавале отмечает, что это открытие может иметь большое значение для уточнения моделей формирования Луны. Однако он предостерегает от поспешных выводов, отмечая, что для объяснения этого явления нужны дальнейшие исследования и моделирование.

Источник: Popular science