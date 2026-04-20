Чтобы перед китайскими смартфонами не было стыдно: Samsung увеличит батарею в Galaxy S27

Samsung готовит серьезное улучшение в батареях для смартфонов. По новым утечкам, линейка Samsung Galaxy S27, вероятнее всего, получит кремний-углеродные (Si/C) аккумуляторы с заметно большим ресурсом и емкостью.





Компания долго не спешила внедрять Si/C-технологию, хотя конкуренты, особенно в Китае, уже используют батареи до 10 000 мА-ч. Причина такой задержки заключается в том, что Samsung ждала, пока технология станет достаточно надежной для массового использования.

Теперь ситуация меняется. Инсайдеры утверждают, что Samsung решила главную проблему — износ батареи. Именно из-за этого кремний-углеродные аккумуляторы ранее проигрывали классическим литий-ионным.

Главная разница между Si/C и Li-ion батареями заключается в аноде. Вместо графита используют композит кремния и углерода с наноструктурой. Такой материал может удерживать до 10 раз больше ионов лития. На практике это дает:





значительно большую вместимость

более тонкий корпус батареи

потенциально более длительное время работы

Но такие батареи отличаются меньшим ресурсом. Они быстрее деградируют, и именно это долго сдерживало их массовый запуск.

Еще в конце 2025 года подразделение Samsung SDI тестировал двухъячеечную батарею емкостью 20 000 мА-ч. Она состояла из следующих блоков:

12 000 мА-ч (толщина 6,3 мм)

8 000 мА-ч (толщина 4 мм)

Но тест показал ее ресурс лишь 960 циклов зарядки вместо целевых 1500. Из-за этого компания переключилась на менее емкие варианты. Среди них — батареи на 18 000 мА-ч и 12 000 мА-ч. Последняя комбинирует две ячейки: 6 800 мА-ч (4,7 мм) и 5 200 мА-ч (3,2 мм).

По данным инсайдеров, инженеры решают проблему долговечности. Для этого они активно перерабатывают:

сепараторы между слоями

архитектуру укладки элементов

прошивку управления батареей

Цель состоит в том, чтобы довести ресурс до целевого показателя 1500 циклов. Если это удастся, технология станет пригодной для массовых смартфонов. Вероятно, первым устройством с такой батареей станет Samsung Galaxy S27 Ultra.

Это важно для флагманской серии, ведь Samsung почти 10 лет держится за стандартные 5 000 мА-ч. Еще в 2016 году модель Samsung Galaxy A9 Pro задала этот уровень, и с тех пор он фактически не меняется. Переход на Si/C может наконец сдвинуть ситуацию: пользователи получат большую автономность без увеличения размеров смартфона.

Источник: wccftech