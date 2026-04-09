Быстрее, чем выпить кофе: Geely понадобился месяц, чтобы побить рекорд батареи BYD

Всего месяц прошел после того, как китайский автопроизводитель BYD установил новый стандарт быстрой зарядки электромобилей своей новой батареей Blade Battery 2.0 и системой флеш-зарядки, конкурент Geely уже поднял планку.





Бренд компании Lynk & Co объявил, что новая батарея 900V Energee Golden Brick Battery обеспечивает еще более быстрые результаты. Geely выходит вперед по скорости зарядки Lynk & Co представил электрические седаны 10 и 10+, оба созданные для демонстрации новейших технологий быстрой зарядки.

По данным CarNewsChina, официальные тестовые данные, опубликованные компанией, показывают: Lynk & Co 10 заряжается с 10% до 70% за 4 минуты 22 секунды, а с 10% до 97% — за 8 минут 42 секунды. Для сравнения, технология флеш-зарядки BYD достигает тех же показателей за 5 минут и 9 минут соответственно. Разница небольшая, но ее достаточно, чтобы вывести Geely в лидеры — по крайней мере на бумаге.

«Мы вступаем в эру, где время зарядки электромобиля наконец становится сопоставимым со временем заправки традиционного авто с ДВС, что снимает последний серьезный барьер для массового перехода на экологичный транспорт», — отмечает отраслевое издание Automotive News China.

Сами автомобили также заслуживают внимания. Стандартный Lynk & Co 10 имеет предварительную цену продажи от $29 000 до $33 000, что ставит его в прямую конкуренцию с Xiaomi SU7 и дешевле BYD Z9GT. Версия 10+ является спортивным вариантом мощностью 912 л.с. и разгоном 0-100 км/ч за 3,2 секунды, хотя Geely пока не раскрыл ценовые детали.





Технической основой достижения Geely является второе поколение батарей «Golden Brick», разработанное собственной компанией VREMT. Максимальная мощность зарядки в пиковых значениях достигает впечатляющих 600 кВт, что позволяет восполнять энергию с коэффициентом 5.5C (скорость зарядки в 5,5 раза превышает емкость батареи). Для обеспечения стабильной работы при таком высоком напряжении инженеры интегрировали новую интеллектуальную систему управления температурным режимом, которая предотвращает перегрев ячеек во время экстремального приема тока.

Помимо скорости, Geely сделала ставку на безопасность и устойчивость аккумуляторов. Geely интегрировала в Lynk & Co 10 усовершенствованную систему терморегуляции с жидкостным охлаждением нового типа. Она позволяет поддерживать оптимальный температурный диапазон ячеек даже при пиковых нагрузках в 5.5C, что минимизирует риск термического разгона и продлевает жизненный цикл аккумулятора до 4 000 циклов без существенной потери емкости.

Новая архитектура использует обновленный сепаратор с высокой термической стабильностью, который выдерживает прямое воздействие огня до определенных температур без критического разрушения структуры. В то же время компания планирует до конца 2026 года расширить сеть своих сверхбыстрых терминалов V3 и V4 до 10 000 единиц, чтобы обеспечить покрытие основных транспортных магистралей Китая и сделать заявленную скорость зарядки доступной для массового потребителя.

В чем подводный камень? Как и большинство заглавных цифр, результаты Geely получены в контролируемых условиях тестирования с использованием ультрабыстрых зарядных станций Zeekr V4, поэтому реальные показатели могут отличаться. К тому же публичная сеть зарядных станций Geely также значительно меньше, чем у BYD. Сейчас компания имеет около 2 100 станций по всему Китаю, тогда как у BYD их 5 000, причем последняя планирует достичь 20 000 станций до конца года.

Китайские гиганты рынка электромобилей соревнуются на двух фронтах: технологиях аккумуляторов и зарядной инфраструктуре. На данный момент Geely лидирует в скорости, тогда как BYD имеет преимущество по масштабу. Если Geely сможет сократить разрыв в инфраструктуре, у нее может появиться действительно убедительный ответ на доминирование BYD. До тех пор самая быстрая зарядка мало что значит, если нет достаточного количества зарядных станций для ее использования.

Источник: Digital Trends