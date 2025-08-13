Разработчик адаптировал свой сон под лимиты Claude и ускорил написание кода в 10 раз

Программист решил адаптировать свою жизнь и сон под лимиты Claude. Разработчик трудится над проектом, пока может отправлять бесплатные запросы, а потом ждет.

Если будет точнее, то Матт Визе ждет в постели с закрытыми глазами. Лимиты Claude Pro обновляются каждые пять часов, поэтому он работает 1-3 часа, а потом идет спать. После сброса лимита он просыпается и работает дальше — и так он живет уже четвертую неделю. По его словам, этот подход поднял производительность в 10 раз.

«Я теперь выпускаю фичи как сломанный ниндзя», — шутит инженер.

Разработчик говорит, что не рекомендует повторять метод из-за нехватки активной фазы сна. Но признает, что результат превзошел его ожидания. Также он заметил, что лимит Claude часто появлялся в самый активный момент работы над его сайд-проектом в сфере B2B SaaS. Он не упоминал модель ИИ, но недавно Anthropic представила ИИ для программистов Claude Opus 4, который склонен к шантажу.

Идею синхронизировать сон он подсмотрел у одиночек-мореплавателей, которые спят короткими интервалами во время плавания. Он подумал, что это хорошая идея, чтобы максимально использовать лимит Claude. В итоге каждая рабочая сессия длится до трех часов, после чего он дремлет 2-3 часа до обновления лимитов.

Он добавляет, что планирует адаптироваться к будущим изменениям — на случай, если Anthropic поднимет цену или урежет лимиты. Возможно, даже настроит будильник на компьютере, чтобы он предупреждал его, если он просит момент сброса лимита. Но пока этого не произошло, программист может и в дальнейшем экономить по $200 в месяц.

Источник: Matt Wise