Украина призывает МАГАТЭ обратиться в НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над его ядерными объектами из-за угрозы со стороны РФ

Факт захвата ЧАЭС имеет все признаки акта ядерного терроризма, совершенного по отношению к ядерным объектам ЧАЭС и его персоналу военными формированиями рф. Публикуем обращение украинского правительства к МАГАТЭ.

МАГАТЭ должно обратиться в НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над его ядерными объектами и активизировать действия по предотвращению актов ядерного терроризма, которым является факт захвата войсками РФ Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения.

Персонал ЧАЭС уже седьмые сутки удерживается российскими военными без ротации, испытывает психологическое давление и морально истощен, имеет ограниченные возможности для общения, передвижения и осуществления в полном объеме регламентных и ремонтных работ, что приводит к нарушению радиационного режима и представляет опасность для их жизни и здоровья.

Российская Федерация полностью игнорирует принципы мира, безопасности и единения, для которых создавалось МАГАТЭ в структуре ООН. Поэтому предлагается исключить доступ России к интеллектуальным и техническим ресурсам агентства с одновременным усилением контроля за использованием ядерного материала в этой стране.