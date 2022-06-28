Украина с 24 февраля получила около полусотни турецких беспилотников Bayraktar TB2 и законтрактовала еще десятки «птичек» — Минобороны

С начала полномасштабного вторжения россии Минобороны поставило на вооружение до полусотни турецких беспилотников Bayraktar TB2, а несколько уже законтрактованы и оплачены МОУ — их поставка ожидается уже в июле. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в поздравительном сообщении в Facebook, комментируя вчерашнее благородное решение Baykar Makina подарить Украине три Bayraktar, на которые украинцы ранее собрали 600 млн грн.

Стоит вспомнить, что Baykar Makina уже второй раз дарит своих «птичек» ВСУ — в мае в Литве за трое суток собрали пять миллионов евро на Bayraktar TB2 для Украины, а затем министр обороны Турции сообщил, что БПЛА передадут бесплатно, а на собранные средства закупят боеприпасы для беспилотника и другую помощь.

Алексей Резников поблагодарил всех, кто присоединился к инициативе волонтеров по сбору средств для победы Украины, и партнеров из Турции. Также он анонсировал скорые поставки «десятков» новых «Байрактаров».

«Мы также получили новый запрос от командования Вооруженных Сил Украины и таким образом на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ. Речь идет о заказе еще десятков беспилотников» Алексей Резников Министр обороны Украины

Господин Резников также подтвердил неизменность планов по строительству совместного завода по производству Байрактаров возле Василькова — еще в прошлом году Украина и Турция подписали соответствующее соглашение. Сейчас продолжаются переговоры по этому проекту между оборонными ведомствами Украины и Турции — «это планы среднесрочной перспективы». Очевидно, строительство завода начнется после победы в войне с рф.

Подытоживая, можно констатировать, что ВСУ уже имеют на вооружении немало беспилотников Bayraktar TB2 и вскоре украинская группировка пополнится новостями птицами, которые будут прицельно делать смерть врагам.