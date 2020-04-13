Украинцы «подвесили» более 42 тыс. продуктовых наборов для пожилых людей в рамках проекта «Закажи продукты для Ба и Де»

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Недавно интернет-магазин Rozetka, фонд «Життєлюб» и «Нова пошта» при поддержке мэров и социальных служб украинских городов запустили проект помощи пожилым людям “Закажи продукты для Ба и Де”. Сегодня партнеры рассказали, что с начала инициативы украинцы «подвесили» более 42 000 наборов, из них более 15 000 уже доставлены в социальные службы 11 городов Украины.

Проект начался с тестового режима в Киеве, Днепре и Львове. На данный момент инициатива охватывает 11 городов, к трем первым городам присоединились Кременчуг, Новая Каховка, Малин, Винница, Харьков, Городня Черниговской области, Чертков Тернопольской области и Борисполь. В планах — помощь пенсионерам со всей Украины.

«Подвешенный» пакет — это набор базовых продуктов для пожилых людей, входящих в наиболее уязвимую к коронавирусу возрастную категорию. Благодаря проекту десятки тысяч пенсионеров могут оставаться дома и не подвергать себя опасности, выходя на улицу. Набор стоит 225 гривен и состоит из гречки, макарон, риса, сахара, пшеничной крупы, мясных консервов, подсолнечного масла, сладостей и туалетной бумаги.

По данным социальных служб, Киеву нужно 60 000 пакетов в месяц, Харькову — 50 000, Днепру — в 9 000, Львову — в 5000, Виннице — 5000, Геническу — 2500, Кременчугу — 1700, Новой Каховке — 1500, Малину — 800, Городне и ближайшим селам — 900, Борисполю — 450, Черткову — 207. И это только те люди, которые стоят на учете. Месячные потребности Малина, Черткова, Новой Каховки, Борисполя и Кременчуга удалось закрыть за несколько дней.

Продуктові набори для Ба та Ді Понад 42 000 продуктових наборів уже «підвішено» для Ба та Ді!За цей тиждень до спільної ініціативи ROZETKA, фонду «Життєлюб» та «Нової пошти» приєдналися нові міста: Городня Чернігівської області, Чортків Тернопільської області, Бориспіль та Вінниця. Також цього тижня ряди благодійників поповнила кондитерська корпорація Roshen, «підвісивши» 25 000 наборів! 15 000 «підвішених» пакетів уже доставлено в соцслужби всіх 11 міст-учасників. Але щоб допомогти усім Ба та Ді в Україні, потрібні сотні тисяч наборів. Тому, будь ласка, не зупиняйтеся!Турбота та небайдужість — ось, що нас об’єднує. Разом ми здатні на великі справи, що змінюють життя. Долучайтеся до ініціативи ► s.rozetka.ua/8FKwnJUНа ТБ ролик розміщується безкоштовно за медійної підтримки каналів StarLightMedia: СТБ, ICTV, «Новий канал», «Оце ТБ». Опубліковано ROZETKA Понеділок, 13 квітня 2020 р.

Механика проекта проста: каждый желающий может оплатить на сайте Rozetka продуктовый набор. Фонд «Життєлюб» распределяет все «подвешенные» пакеты между городами-участниками. «Нова пошта» формирует и доставляет их в социальную службу каждого города, а соцработники развозят наборы пенсионерам. На этой неделе ряды благотворителей пополнила кондитерская корпорация Roshen, подвесив сразу 25,000 наборов.

Организаторы призывают приобщаться к инициативе всех неравнодушных, ведь каждый пакет может спасти чью-то жизнь. Оплатить продуктовый набор для пожилых людей можно по ссылке: https://rozetka.com.ua/zhiznelyub/.

Напомним, что недавно Rozetka, АТБ и Нова Пошта масштабировали услугу курьерской доставки продуктовых наборов на всю Украину.

Источник: Rozetka