Украинская сеть зарядных станций дарит 100 кВтч заряда / 500 км пробега владельцам электромобилей за покупку домашней станции

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Украинская сеть зарядных станций YASNO E-mobility объявила об акции, благодаря которой в течение февраля текущего года электромобилисты смогут дополнительно зарядить свое авто в сети YASNO E-mobility на 100 кВтч. В зависимости от модели авто, характеристик его батареи, режима езды и погодных условий, такого заряда может хватить на 500 км пробега.

Акция будет действовать до 29 февраля 2020 года (подробности доступны по ссылке), чтобы воспользоваться ее условиями, достаточно приобрести в YASNO зарядное оборудование ABB или Schneider Electric мощностью от 4,5 до 22 кВт.

Дополнительно для частных домов в Киеве и Киевской области предоставляется услуга установки «под ключ» зарядной станции и двузонного счетчика с ночным тарифом. Каждый проект рассматривается и просчитывается индивидуально.

«Большинство владельцев электромобилей хотят заряжаться дома. Мы предоставляем им такую возможность. Это не только удобно, но и экономично: с двузонным счетчиком можно экономить до 50% на подзарядке ночью. А для питания электрокара во время путешествия — в феврале дарим участникам акции быструю зарядку в сети YASNO E-mobility», — рассказал руководитель направления YASNO E-mobility Игорь Ковалев.

Отметим, что в данный момент сеть зарядных станций сети YASNO E-mobility состоит из 23 скоростных зарядок, расположенных в Киеве и на трассах в направлении Львова, Одессы и Полтавы. Быстрые станции мощностью 50 кВт позволяют зарядить батарею электромобиля за 20-40 минут, пока водитель отдыхает, что в свою очередь позволяет существенно сократить время в пути из одного города в другой.

Напомним, что недавно руководитель направления YASNO E-mobility рассказал о нюансах развитии сети в Украине в формате интервью нашему ресурсу.

Источник: YASNO E-mobility