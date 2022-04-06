Украинский офис Bolt при поддержке Visa направил 4 млн гривен на помощь украинцам

С начала полномасштабной российско-украинской войны региональные команды Bolt и Visa объединились для помощи гражданскому населению. Сейчас они продолжают работу по оказанию помощи и внедряют новые инициативы.

С начала марта Bolt и Bolt Food при поддержке Visa в Украине уже выделили более миллиона гривен для закупки и предоставления гуманитарной помощи. Пострадавшим украинцам помогли теплой флисовой одеждой, продуктами первой необходимости, едой и лекарствами. Для Visa это стало еще одним локальным направлением предоставления гуманитарной помощи.

С 1 апреля 2022 года 5% от суммы заказа по каждой транзакции в приложениях Bolt и Bolt Food при расчетах картами Visa на территории Украины будут переданы на гуманитарные нужды украинцев и волонтеров.

Кроме этого Bolt Food при поддержке Visa в Украине выделили более 300 тыс. гривен и передадут их на помощь нуждающимся украинцам.

Также для всех украинцев, которые сейчас за границей, будут действовать промокоды на общую сумму более 3 млн. гривен. Их можно будет использовать для заказа авто в приложении Bolt, если вы производите его с помощью консьерж-сервиса Visa. Промокоды будут действовать во всех странах Европы, где представлен сервис Bolt.

Остается также вспомнить, что ранее Bolt прекратил работу в рф и бр, а также инициировал волонтерское направление, чтобы водители могли бесплатно перемещать украинцев в случае экстренной необходимости. Также в настоящее время Bolt готовится возобновить работу сервиса аренды электросамокатов в Киеве.