Водії-волонтери Bolt зможуть безоплатно переміщувати українців у разі екстреної потреби

З 1 березня в застосунку сервісу виклику таксі Bolt з’явилася нова категорія «Support», що покликана об’єднати українців. Водії-волонтери зможуть допомогти з перевезеннями за символічною ціною в 1 грн, а всі, хто цього потребує, безплатно переміщатись у разі екстреної потреби.

Водночас у Bolt звертають увагу, що це волонтерська опція та рекомендують узгоджувати усі деталі (включно з вартістю) перед початком поїздки, зателефонувавши водієві напряму.

Також Bolt, у відповідь на війну в Україні, внесла ряд змін у свою діяльність: