Водії-волонтери Bolt зможуть безоплатно переміщувати українців у разі екстреної потреби
З 1 березня в застосунку сервісу виклику таксі Bolt з’явилася нова категорія «Support», що покликана об’єднати українців. Водії-волонтери зможуть допомогти з перевезеннями за символічною ціною в 1 грн, а всі, хто цього потребує, безплатно переміщатись у разі екстреної потреби.
Водночас у Bolt звертають увагу, що це волонтерська опція та рекомендують узгоджувати усі деталі (включно з вартістю) перед початком поїздки, зателефонувавши водієві напряму.
Також Bolt, у відповідь на війну в Україні, внесла ряд змін у свою діяльність:
- 5% з кожного замовлення в Європі буде перераховано неурядовим організаціям, які підтримують Україну та її жителів, включаючи Червоний Хрест. В результаті цієї ініціативи ми плануємо перерахувати понад 5 мільйонів євро і вчора здійснили перший переказ у розмірі 1 мільйона євро;
- усі продукти, вироблені в росії або пов’язані з російськими компаніями, вилучаються з служби доставлення продуктів Bolt Market по всій Європі;
- припинила роботу в білорусі.
Bolt зупинив роботу в Білорусі, направить 5 млн євро для України та допомагає українцям у перевезеннях та доставці