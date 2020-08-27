Украинский сервис Restream привлек $50 млн инвестиций, он позволяет стримить видео на 30 платформ одновременно

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Украинский сервис видеостриминга Restream, созданный в Виннице в 2015 году Андреем Суржинским и Александром Худой, привлек $50 млн инвестиций в ходе раунда А, сообщает издание AIN.UA.

Новый раунд на $50 млн Restream привлек от ряда инвесторов, во главе с фондами Sapphire Ventures and Insight Partners. Управляющий партнер Sapphire Ventures, Пол Левин и управляющий партнер Insight Partners, Тедди Варди, вошли в борд директоров Restream.

Прошлый раунд в $4,5 млн Restream привлекли в 2018 году от фондов Silverton Partners, Liquid2 и Anorak Ventures (руководитель Грег Касл — один из первых инвесторов Oculus), а также от Джеймса Армстронга (один из первых инвесторов PayPal).

Сервис Restream позволяет стримеру одновременно транслировать свое видео на 30 платформ из списка интеграций компании, таких как Twitch, Youtube, Periscope, Facebook и другие. Видео возможно транслировать сразу в несколько разных групп на одной платформе. Можно также забирать видео по RTMP ссылке и по стриминг-ключу Restream транслировать на любом сервере. Также сервис предоставляет дополнительный функционал, улучшающий взаимодействие стримеров с их аудиториями на самих платформах, в виде сквозного чата и аналитики.

С января 2020 года в компании отчитались о 300% росте месячных просмотров стримеров, пользующихся Restream. В июле 2020 года данный показатель составил 750 млн. Всего у сервиса 2 миллиона стримеров, создающих в среднем 8 млн стримов в месяц.

Источник: AIN.UA