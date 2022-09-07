Украинским военным на фронт передали первые 20 ударных дронов Warmate, на которые украинцы собрали деньги через monobank

Украинские военные на этой неделе получили первый ударный беспилотный комплекс Warmate Warmate натовского образца и с ним 20 дронов-камикадзе, еще одна установка и 20 дронов-камикадзе должны доставить на фронт в течение месяца, сообщает Минцифры.

Эти два комплекса Warmate закупили в рамках проекта «Армия дронов» благодаря благотворительной инициативе monobank — в июне через monobank за шесть дней собрали 64 млн грн. Частью инициативы стал розыгрыш именных надписей на дронах среди всех, кто зазвонил от 999 грн. Среди нанесенных посланий, которые передали украинцы оккупантам — «За Мариуполь и за Бучу», «Билет на концерт Кобзона». Кроме того, во время передачи беспилотников глава Минцифры Михаил Федоров и соучредитель monobank Олег Гороховский не устояли и написали послание от себя — «Бавовна в Дії» и «Вове П лично в руки» соответственно.

Галерея дронов-камикадзе Warmate с посланиями от украинцев

Беспилотники Warmate (разработка польского предприятия WB Electronics, входящего в WB Group) использует армия Польши и другие страны-члены НАТО. Среди главных целей этих дронов – легко бронированная техника, средства противовоздушной обороны (ПВО), РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и РЭР (радиоэлектронной разведки) противника. У Warmate есть полностью автономная система поражения целей и простой интерфейс управления — операторы обозначают точку на карте и предоставляют данные автопилота для удара.

Лицензию на производство Warmate также имеет черниговское предприятие Чезара. Разведывательный FlyEye вместе с ударным дроном-камикадзе Warmate составляют ударно-разведывательный комплекс «Сокіл» — в 2017 году он прошел полигонные испытания, но на вооружение его пока не взяли. Подробнее о Warmate и FlyEye — в отдельных материалах (1 и 2).

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«Армия дронов» – совместный проект Министерства цифровой трансформации, Генштаба ВСУ и платформы UNITED24. Целью инициативы является сбор средств, чтобы обеспечить дронами украинских военных. Сейчас «Армия дронов» обучает операторов БПЛА в партнерстве уже с 16 школами. Сейчас законтрактованы беспилотники почти на 948 млн грн — это 877 дронов для усиления украинской армии. Уже приобретены такие БПЛА: UkrJet, Skyeton, Fly Eye, WARMATE, SKIF, DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel evo 2. Первые БПЛА, закупленные из этих денег, уже прибыли на фронт.