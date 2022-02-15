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Українці вже витратили мільярд гривень «єПідтримки» на книжки

Українці вже витратили мільярд гривень «єПідтримки» на книжки

Українці вже витратили мільярд гривень «єПідтримки» на книжки

Загальна сума коштів, які були витрачені на книжки у межах програми «єПідтримка» Українці вже витратили мільярд гривень «єПідтримки» на книжкиУкраїнці вже витратили мільярд гривень «єПідтримки» на книжки«єПідтримка» — президентська ініціатива з підтримки бізнесу, за якою українці та українки із сертифікатом про повну вакцинацію можуть отримати по 1 000 грн від держави. Перший этап з виплати допомоги у «Дії» стартував 19 грудня 2021 року., досягла позначки мільярд гривень. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики (МКІП).

Ні для кого не секрет, що книжки — найпопулярніша категорія витрат за цією програмою. Станом на 15 лютого програмою скористалися вже понад 8,6 млн українців. Загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 8,6 млрд грн, а 3 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили. Іншими популярнішими напрямами, окрім книжок, залишаються кінотеатри (658 млн грн) і театри, концерти та розважальні послуги (341 млн грн).

14 лютого «єПідтримка» вчергове оновилась: пенсіонерам дозволили сплачувати грошима «єПідтримки» за комуналку, а підліткам — передплачувати періодику на «Укрпошті». Наразі понад 3,5 млн громадян, старших за 60 років, вже мають «зелений» сертифікат вакцинації від Covid-19, то ж незабаром категорія «Комуналка» має всі шанси у майбутньому вийти в лідери.

Наступне розширення ініціативи відбудеться рівно через місяць — з 14 березня вакциновані бустером українці із 14 років зможуть отримати додаткові 500 грн від держави, а люди з інвалідністю І та ІІ груп також зможуть витратити отримані в межах програми кошти на соціальні потреби, зокрема на ліки та комунальні платежі. Окрім того, з квітня, як очікується, запрацює ініціатива єСмартфон — старші за 60 років українці отримають безплатні смартфони та пільгові тарифи для користування ними.

Зеленський анонсував «‎‎єСмартфон» — людям від 60 років безоплатно роздадуть сучасні смартфони

  • Офіційний старт програми «єПідтримка» відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік — до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія». На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі.

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