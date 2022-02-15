Українці вже витратили мільярд гривень «єПідтримки» на книжки

Загальна сума коштів, які були витрачені на книжки у межах програми «єПідтримка» «єПідтримка» — президентська ініціатива з підтримки бізнесу, за якою українці та українки із сертифікатом про повну вакцинацію можуть отримати по 1 000 грн від держави. Перший этап з виплати допомоги у «Дії» стартував 19 грудня 2021 року., досягла позначки мільярд гривень. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики (МКІП).

Ні для кого не секрет, що книжки — найпопулярніша категорія витрат за цією програмою. Станом на 15 лютого програмою скористалися вже понад 8,6 млн українців. Загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 8,6 млрд грн, а 3 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили. Іншими популярнішими напрямами, окрім книжок, залишаються кінотеатри (658 млн грн) і театри, концерти та розважальні послуги (341 млн грн).

14 лютого «єПідтримка» вчергове оновилась: пенсіонерам дозволили сплачувати грошима «єПідтримки» за комуналку, а підліткам — передплачувати періодику на «Укрпошті». Наразі понад 3,5 млн громадян, старших за 60 років, вже мають «зелений» сертифікат вакцинації від Covid-19, то ж незабаром категорія «Комуналка» має всі шанси у майбутньому вийти в лідери.

Наступне розширення ініціативи відбудеться рівно через місяць — з 14 березня вакциновані бустером українці із 14 років зможуть отримати додаткові 500 грн від держави, а люди з інвалідністю І та ІІ груп також зможуть витратити отримані в межах програми кошти на соціальні потреби, зокрема на ліки та комунальні платежі. Окрім того, з квітня, як очікується, запрацює ініціатива єСмартфон — старші за 60 років українці отримають безплатні смартфони та пільгові тарифи для користування ними.