Украина, российское вторжение, Шевченко ─ самые популярные статьи украинской Википедии в 2023 году

Общественная организация «Викимедиа Украина» назвала самые популярные статьи украиноязычного раздела Википедии в 2023 году. Среди лидеров: статьи об Украине и ее столице — городе Киеве, украинском поэте Тарасе Шевченко, российском вторжении 2022 года. Также украинцев интересовал подозреваемый в совершении преступлений против человечества путин, почему-то даже больше, чем Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Самой популярной стала статья об Украине, за 2023 год ее просмотрели 1,6 млн раз. На втором месте ─ статья «Русское вторжение в Украину (с 2022)», она получила более 1,3 млн просмотров. Третья — статья об украинском поэте Шевченко Тарасе Григорьевиче (около 1 млн).
Среди современников популярны были статьи о Главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, президенте Украины Владимире Зеленском и начальнике ГУР МО Кирилле Буданове. Среди погибших украинцев многие просмотры получили статьи о командире 1 ОМБ «Волки Да Винчи» Дмитрии Коцюбайле и министре внутренних дел Украины Денисе Монастырском. Также украинцы интересовались российскими военными преступниками владимиром путиным и евгением пригожиным.
Из исторических фигур популярны: Шевченко Тарас Григорьевич, Леся Украинка, Бандера Степан Андреевич, Франко Иван Яковлевич и другие. Также украинцы много читали о разных исторических темах: Вторая мировая война, Первая мировая война, Киевская Русь, Волынская трагедия и Голодомор в Украине (1932-1933).
Кроме культурных деятелей были распространены следующие статьи на культурную тематику: Гимн Украины, Мавка. Лесная песня, Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb и т.д. Традиционно высокое место в рейтинге заняла статья об украинском языке, а статья об украинском алфавите впервые попала в десять самых популярных.
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Среди географических объектов интересовались разными странами: Украиной, Израилем, россией, Великобританией, Польшей, Германией и Сектором Газы; а также по городам: Киеву, Бахмуту, Львову.
Во время войны традиционно популярны статьи связанные с защитой Украины от российской агрессии: Вооруженные силы Украины, 3-я отдельная штурмовая бригада, 47-я отдельная механизированная бригада, Российско-украинская война (с 2014). Среди других популярных статей на военную тематику были Воинские звания Украины, Десантно-штурмовые войска и семейства российских ракет Х-22, Искандер (ОТРК), Х-47М2 «Кинжал».
«Рейтинг популярнейших статей Википедии в значительной степени отражает интересы и переживания украинского общества. Сразу треть из топ-50 касается русско-украинской войны. Во главу угла и самая популярная статья 2019 года — о переходе общин к ПЦУ. Отдельные темы украинского языка, культуры и истории тоже традиционно заняли высокие места в рейтинге. Среди новинок 2023 года примерно по полмиллиона просмотров получили статьи о ChatGPT и 3-й отдельной штурмовой бригаде. Из наибольших спадов в рейтинге — статья об Алексее Арестовиче, в прошлом году занявшая второе место в рейтинге, однако в этом году с 287 тысячами просмотров не попала в 50 самых популярных», — комментирует Николай Козленко, заместитель председателя Правления ОО «Викимедиа Украина» и администратор украинского раздела Википедии.
Отдельно выделяются статьи о популярных сайтах, занявшие высокие места в рейтинге — вероятно, потому, что определенные типы устройств или провайдеров автоматически открывали описание сайта в Википедии. Большинство этих просмотров обусловлены техническими причинами, а не естественным интересом к статьям, поэтому эти страницы вынесены в отдельный рейтинг.
ТОП50 самых популярных статей украинской Википедии в 2023 году
- Україна — 1 662 743 переглядів
- Російське вторгнення в Україну (з 2022) — 1 372 892
- Шевченко Тарас Григорович — 941 930
- Київ — 873 217
- Путін Володимир Володимирович — 723 158
- Залужний Валерій Федорович — 676 200
- Збройні сили України — 663 022
- Українська абетка — 660 478
- Українська мова — 624 677
- Леся Українка — 608 262
- Х-22 — 588 905
- Перехід церковних громад до ПЦУ — 584 236
- Пригожин Євген Вікторович — 571 345
- Ізраїль — 567 503
- Гімн України — 565 305
- Зеленський Володимир Олександрович — 550 645
- Військові звання України — 549 527
- Коцюбайло Дмитро Іванович — 547 051
- Друга світова війна — 541 549
- 3-тя окрема штурмова бригада (Україна) — 529 289
- Перша світова війна — 512 960
- Буданов Кирило Олексійович — 500 339
- ChatGPT — 497 075
- Бахмут — 492 771
- Київська Русь — 487 273
- 47-ма окрема механізована бригада (Україна) — 481 365
- Росія — 444 201
- Список українських жіночих імен — 443 959
- Міжнародний жіночий день — 442 505
- Бандера Степан Андрійович — 442 433
- Російсько-українська війна (з 2014) — 439 983
- Українська православна церква (Московський патріархат) — 435 762
- Франко Іван Якович — 432 803
- Англійська мова — 431 943
- Львів — 424 384
- Іскандер (ОТРК) — 420 820
- Сектор Гази — 416 689
- Мавка. Лісова пісня — 415 172
- Сполучені Штати Америки — 408 618
- Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb — 406 700
- Telegram — 404 218
- Х-47М2 «Кинджал» — 397 181
- Волинська трагедія — 394 648
- Голодомор в Україні (1932—1933) — 391 822
- Десантно-штурмові війська України — 384 449
- Велика Британія — 381 133
- Польща — 378 804
- Області України — 375 494
- Монастирський Денис Анатолійович — 373 494
- Німеччина — 372 840