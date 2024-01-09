Украина, российское вторжение, Шевченко ─ самые популярные статьи украинской Википедии в 2023 году

Общественная организация «Викимедиа Украина» назвала самые популярные статьи украиноязычного раздела Википедии в 2023 году. Среди лидеров: статьи об Украине и ее столице — городе Киеве, украинском поэте Тарасе Шевченко, российском вторжении 2022 года. Также украинцев интересовал подозреваемый в совершении преступлений против человечества путин, почему-то даже больше, чем Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Самой популярной стала статья об Украине, за 2023 год ее просмотрели 1,6 млн раз. На втором месте ─ статья «Русское вторжение в Украину (с 2022)», она получила более 1,3 млн просмотров. Третья — статья об украинском поэте Шевченко Тарасе Григорьевиче (около 1 млн).

Среди современников популярны были статьи о Главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, президенте Украины Владимире Зеленском и начальнике ГУР МО Кирилле Буданове. Среди погибших украинцев многие просмотры получили статьи о командире 1 ОМБ «Волки Да Винчи» Дмитрии Коцюбайле и министре внутренних дел Украины Денисе Монастырском. Также украинцы интересовались российскими военными преступниками владимиром путиным и евгением пригожиным.

Из исторических фигур популярны: Шевченко Тарас Григорьевич, Леся Украинка, Бандера Степан Андреевич, Франко Иван Яковлевич и другие. Также украинцы много читали о разных исторических темах: Вторая мировая война, Первая мировая война, Киевская Русь, Волынская трагедия и Голодомор в Украине (1932-1933).

Кроме культурных деятелей были распространены следующие статьи на культурную тематику: Гимн Украины, Мавка. Лесная песня, Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb и т.д. Традиционно высокое место в рейтинге заняла статья об украинском языке, а статья об украинском алфавите впервые попала в десять самых популярных.

Среди географических объектов интересовались разными странами: Украиной, Израилем, россией, Великобританией, Польшей, Германией и Сектором Газы; а также по городам: Киеву, Бахмуту, Львову.

Во время войны традиционно популярны статьи связанные с защитой Украины от российской агрессии: Вооруженные силы Украины, 3-я отдельная штурмовая бригада, 47-я отдельная механизированная бригада, Российско-украинская война (с 2014). Среди других популярных статей на военную тематику были Воинские звания Украины, Десантно-штурмовые войска и семейства российских ракет Х-22, Искандер (ОТРК), Х-47М2 «Кинжал».

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«Рейтинг популярнейших статей Википедии в значительной степени отражает интересы и переживания украинского общества. Сразу треть из топ-50 касается русско-украинской войны. Во главу угла и самая популярная статья 2019 года — о переходе общин к ПЦУ. Отдельные темы украинского языка, культуры и истории тоже традиционно заняли высокие места в рейтинге. Среди новинок 2023 года примерно по полмиллиона просмотров получили статьи о ChatGPT и 3-й отдельной штурмовой бригаде. Из наибольших спадов в рейтинге — статья об Алексее Арестовиче, в прошлом году занявшая второе место в рейтинге, однако в этом году с 287 тысячами просмотров не попала в 50 самых популярных», — комментирует Николай Козленко, заместитель председателя Правления ОО «Викимедиа Украина» и администратор украинского раздела Википедии.

Отдельно выделяются статьи о популярных сайтах, занявшие высокие места в рейтинге — вероятно, потому, что определенные типы устройств или провайдеров автоматически открывали описание сайта в Википедии. Большинство этих просмотров обусловлены техническими причинами, а не естественным интересом к статьям, поэтому эти страницы вынесены в отдельный рейтинг.

ТОП50 самых популярных статей украинской Википедии в 2023 году