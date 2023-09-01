Новости IT-бизнес 01.09.2023 в 08:16

Украинский ІТ-экспорт в июле вырос на 3,1% и достиг $559 млн

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Как передает профильный ресурс DOU, ссылаясь на данные НБУ, в июле объем ІТ-экспорта из Украины составил $559 млн. Это на 2,4% меньше, чем в предыдущем месяце. Однако по сравнению с июлем 2022 года объем экспорта ІТ-услуг увеличился на 3,1% или $17 млн в абсолютном выражении.

Украинский ІТ-экспорт в июле вырос на 3,1% и достиг $559 млн

Что касается июня 2023 года, объем ІТ-экспорта составил $573 млн против $564 млн в аналогичном периоде предыдущего года. А вот в мае экспорт немного сократился по сравнению с прошлым годом – $590 млн против $601 млн.

Украинский ІТ-экспорт в июле вырос на 3,1% и достиг $559 млн

В целом после начала полномасштабного российского вторжения объем ІТ-экспорта за месяц держится на уровне $520–600 млн с незначительными колебаниями. Исключением стал только декабрь 2022 года, когда показатель экспорта вырос до $751 млн.

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