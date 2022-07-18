«Укрпочта» и «Укрзализныця» доставили уже 2 миллиона посылок по железной почте

С апреля «Укрпочта» отправила уже 2 миллиона отправлений багажными вагонами «Укрзализныци», сообщили в пресс-службе национального почтового оператора.

В начале апреля «Укрпочта» после 21 года перерыва возобновила доставку отправлений по железной дороге. Всего за три месяца было выполнено 718 рейсов и их количество росло с каждым месяцем, а сильнее всего в июне — на 55% по сравнению с апрелем. Также и количество доставленных посылок выросло на 55% — с 477 тысяч посылок в апреле до 741 тысяч посылок в июне.

«Совместный проект Укрпочты и Укрзализныци показывает свою эффективность. За три месяца сотрудничества уже поступило к своим адресатам 2 млн отправлений. К тому же, этот канал доставки также ускорил поступление гуманитарных грузов в Харьков, где сейчас тяжелая ситуация, и Днепра, куда попадает много переселенцев из зоны боевых действий. Кроме того, он использовался и для релокации предприятий из восточных областей. Благодарен коллегам из Укрзализныци и нашей команде за слаженную работу», Игорь Смелянский, генеральный директор «Укрпочты»

В настоящее время 11 вагонов доставляют почту из 6 городов Украины — Львова, Ивано-Франковска, Одессы, Харькова и Днепра в Киев и обратно. За этот период больше посылок поступило в Киев из Львова и Харькова — это 28%, а из Киева — во Львов, Днепр, Харьков, что составило 31% от общего количества посылок.

Адресовать посылку можно в любой населенный пункт, где работает отделение «Укрпочты». В конечный пункт назначения грузы, поступившие по железной дороге, оператор доставляет по магистральным автомобилям.

Железная почта также доставляет гуманитарные грузы, для которых действует специальный тариф. Стоимость одной отправки весом до 30 кг и длинной стороной до 70 см составляет 25 грн. Это минимальная стоимость, которая будет уходить на подготовку и обслуживание почтового вагона. Посылки принимаются только в тех отделениях, расположенных рядом с центральными железнодорожными вокзалами. С 9 апреля гуманитарный груз можно оформить в отправление из Львова (отделение 79023), Киева (отделение 02505), Днепра (отделение 49501), Одессы (отделение 65501) и Харькова (отделение 61501). Или оформить отправку в «личном кабинете» на сайте «Укрпочты».

Если у волонтеров пока нет возможности оплатить стоимость посылок, отправка будет принята безвозмездно до отправки, а стоимость доставки будет покрываться за счет благотворительных фондов. Срок хранения посылки в городе – до 14 дней. После этого, если получатель не забрал посылки, «Укрпочта» передает их волонтерским организациям и фондам.