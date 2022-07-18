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«Укрпочта» и «Укрзализныця» доставили уже 2 миллиона посылок по железной почте

«Укрпочта» и «Укрзализныця» доставили уже 2 миллиона посылок по железной почте

С апреля «Укрпочта» отправила уже 2 миллиона отправлений багажными вагонами «Укрзализныци», сообщили в пресс-службе национального почтового оператора.

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В начале апреля «Укрпочта» после 21 года перерыва возобновила доставку отправлений по железной дороге. Всего за три месяца было выполнено 718 рейсов и их количество росло с каждым месяцем, а сильнее всего в июне — на 55% по сравнению с апрелем. Также и количество доставленных посылок выросло на 55% — с 477 тысяч посылок в апреле до 741 тысяч посылок в июне.

«Совместный проект Укрпочты и Укрзализныци показывает свою эффективность. За три месяца сотрудничества уже поступило к своим адресатам 2 млн отправлений. К тому же, этот канал доставки также ускорил поступление гуманитарных грузов в Харьков, где сейчас тяжелая ситуация, и Днепра, куда попадает много переселенцев из зоны боевых действий. Кроме того, он использовался и для релокации предприятий из восточных областей. Благодарен коллегам из Укрзализныци и нашей команде за слаженную работу»,

Игорь Смелянский,

генеральный директор «Укрпочты»

В настоящее время 11 вагонов доставляют почту из 6 городов Украины — Львова, Ивано-Франковска, Одессы, Харькова и Днепра в Киев и обратно. За этот период больше посылок поступило в Киев из Львова и Харькова — это 28%, а из Киева — во Львов, Днепр, Харьков, что составило 31% от общего количества посылок.

Адресовать посылку можно в любой населенный пункт, где работает отделение «Укрпочты». В конечный пункт назначения грузы, поступившие по железной дороге, оператор доставляет по магистральным автомобилям.

«Укрпочта» и «Укрзализныця» доставили уже 2 миллиона посылок по железной почте

Железная почта также доставляет гуманитарные грузы, для которых действует специальный тариф. Стоимость одной отправки весом до 30 кг и длинной стороной до 70 см составляет 25 грн. Это минимальная стоимость, которая будет уходить на подготовку и обслуживание почтового вагона. Посылки принимаются только в тех отделениях, расположенных рядом с центральными железнодорожными вокзалами. С 9 апреля гуманитарный груз можно оформить в отправление из Львова (отделение 79023), Киева (отделение 02505), Днепра (отделение 49501), Одессы (отделение 65501) и Харькова (отделение 61501). Или оформить отправку в «личном кабинете» на сайте «Укрпочты».

Если у волонтеров пока нет возможности оплатить стоимость посылок, отправка будет принята безвозмездно до отправки, а стоимость доставки будет покрываться за счет благотворительных фондов. Срок хранения посылки в городе – до 14 дней. После этого, если получатель не забрал посылки, «Укрпочта» передает их волонтерским организациям и фондам.

С 1 июля «Укрпошта» пересматривает тарифы, возвращается к довоенному графику работы и доставке крупногабаритных посылок


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