«Укрпошта» — теперь не только на eBay, но и на Amazon

28 июня в День Конституции Украины «Укрпошта» вводит в обращение новую почтовую марку «Украинская мрия» с легендарным самолетом Ан-225, анонсированную в конце апреля (детали — немного позже). И вот за считанные часы до старта продаж новой марки национальный почтовый оператор анонсировал экспансию на интернет-площадку Amazon. Об этом генеральный директор государственного предприятия Игорь Смилянский уже традиционно сообщил в своем Telegram и особо подчеркнул, что «Укрпошта» стала первой почтовой компанией в мире, которая это сделала.

Сначала стоит вспомнить, что в мае «Укрпошта» открыла свой магазин на eBay, так что с открытием площадки на Amazon национальный почтовый оператор обеспечил себе присутствие на двух из трех основных площадках электронной коммерции.

Разработкой магазина и выводом бренда «Укрпошта» на Amazon занималась команда агентства Disqover Agency.

«Мечтать нельзя — надо пахать», — слова Кузьмы Скрябина. Я бы добавил, что нужно и мечтать, и пахать, так что делюсь с вами важной новостью — Укрпошта открывает свой магазин на Amazon и становится первой почтовой компанией в мире, которая это сделала. Так что пахаем дальше. Несмотря на то, что в основном закон Украины не закреплено право украинцев иметь доступ к площадке Amazon, нам с командой очень хотелось это право им предоставить. Тем более там много полезных вещей для ВСУ и ТО. И мы будем делать все, чтобы эта мечта сбылась. Но пока Amazon не идет к нам, мы решили пойти к Amazon, чтобы лучше познакомиться с ним, прежде чем привести его в Украину» Игорь Смелянский, CEO «Укрпочта»

Сейчас в каталоге «Укрпочты» на Amazon всего шесть позиций — две марки (предыдущая «Русский военный корабель… ВСЕ!» и новая «Украинская мрия») и другой мерч (бейсболка, магнит, футболка и спортивный свитер).

Каталог товаров «Укрпошта» на AmazonОнлайн-покупки на маркетплейсе предполагают благотворительную составляющую. 5$ с каждого заказа с маркой «Русский военный корабль…Всё!» «Укрпошта» будет перечислена на счет благотворительного фонда KSE Foundation. Все собранные средства будут направлены на три направления: 1) помощь школам и детским садам; 2) организация логистики гуманитарных грузов; 3) гуманитарная помощь.

Смелянский выразил надежду, что совсем скоро на этой площадке, в магазине Укрпочты появятся товары украинцев, которые оператор с удовольствием доставит в США, осуществив тем самым мечту выхода на мировой рынок.