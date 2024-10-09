«Укрпошта» планирует доставлять товары с Amazon в Украину — сделку могут заключить до 1 января

«Укрпошта» планирует сделку с почтовой службой США (USPS), которая позволит украинскому оператору доставлять товары с Amazon и других американских маркетплейсов в Украину.

По словам гендиректора АТ «Укрпошта» Игоря Смелянского, соглашение может заработать уже с 2025 года — договоренности планируют достичь до 1 января.

«Как только нам удастся заключить соглашение, Amazon откроется для Украины», — отметил Смелянский в интервью «Интерфакс-Украина».

После подписания соглашения товары с Amazon будут направляться в Украину через Великобританию (на доставку из Лондона уйдет один день). Также сейчас ведутся переговоры с британской Royal Mail о снижении тарифов для украинцев.

Как отмечает Forbes, за 2023 год «Укрпошта» получила более 215 000 отправлений международной экспресс-доставки и отправила за границу своим партнерам более 130 000 посылок. Сейчас услуга доступна для отправок в более чем 130 стран мира из 27 000 точек обслуживания.

В целом прошлый год завершился для национального почтового оператора с чистым доходом от реализации товаров и услуг в размере 11,9 млрд грн (на 19% больше, чем в 2022-м). В то же время в 2024 году ожидается, что доход вырастет до 14,1 млрд грн.