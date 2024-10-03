Льгота на международные посылки до 150 евро будет отменена — Гетманцев

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа») заявил, что в ближайшее время на рассмотрение парламента вынесут отдельный законопроект о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро.

«Льгота по 150 евро должна быть убрана. И сейчас мы заканчиваем подготовку соответствующего законопроекта, внесем, медлить не будем и точно будем его вводить, несмотря на определенную прослойку населения, которая будет недовольна», — сказал Гетманцев.

По словам главы налогового комитета, отмены льготы по налогообложению посылок для украинцев требуют торговые сети и отечественные производители.

«Будет закон, и я лично буду просить его поддержать», — добавил депутат.

Ранее правительство внесло на рассмотрение ВРУ законопроект №11416 о повышении налогов. Он предусматривал, что все отправления от юридических лиц (иностранных интернет-магазинов, маркетплейсов и т.д.) должны были бы облагаться налогом, независимо от их стоимости. Однако первое голосование за доработанный законопроект №11416-д депутаты провалили.

В версии законопроекта к повторному первому чтению эту норму убрали. Однако Гетманцев не оставляет попыток лишить украинцев налоговых льгот. Он пообещал, что для отмены льгот при налогообложении посылок народные депутаты подготовят отдельный законопроект.

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Следует отметить, «Новая почта» считает, что отмена налоговых льгот на международные посылки стоимостью до 150 евро не принесет пользы бюджету. Ведь расходы на таможенное оформление превысят сумму поступлений с недорогих посылок.

Источник: liga.net