«Укрзалізниця» продемонструвала оновлений рухомий склад та почала тестувати приміську електричку Stadler FLIRT [відео]





Сьогодні, 27 серпня 2021 року, на 1-й платформі Центрального залізничного вокзалу міста Києва відбулося відкриття виставки оновленого рухомого складу «Укрзалізниці». Виставка буде відкрита для всіх бажаючих 27-28 серпня з 09:00 до 18:00.

Зокрема у рамках виставки представлено:

електропоїзд FLIRT Ukraine виробництва компанії Stadler (Швейцарія);

оновлений приміський електропоїзд від Київського електровагоноремонтного заводу (КЕВРЗ, Україна);

дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ, Україна);

перші купейні вагони з партії замовлених у 2021 році від КВБЗ;

капітально відреставровані пасажирські вагони-трансформери (власні виробничі потужності Укрзалізниці);

концепт оновленого плацкартного вагона від Укрзалізниці у співробітництві з НВП «Ріст».

Виставка проходить під гаслом #ЗалізніЗміни, адже саме у 2021 році Укрзалізниця закладає фундамент масштабної 5-річної програми оновлення рухомого складу в усіх сегментах пасажирських перевезень.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/videos/551260066112184/

У рамках програми вже закуповуються 100 пасажирських вагонів українського виробництва, нарощуються темпи капітально-відновлювальних ремонтів, проєктуються принципово нові типи плацкартних вагонів, пришвидшено темпи ремонтів електропоїздів, які стають усе більш сучасними та інклюзивними. Крім того, Укрзалізниця ініціює програму модернізації та оновлення парку дизель-потягів, а також налагоджує співпрацю з локалізації виробництва електропоїздів світовими лідерами ринку.

Також Укрзалізниця розпочала тестувати поїзд Stadler FLIRT для запуску на маршруті приміського сполучення Києва та міської електрички. Максимальна швидкість електропоїзда Stadler FLIRT — 160 км/год. У ньому 262 місця для сидіння 1-го та 2-го класів. Поїзд пристосований для маломобільної категорії та людей з інвалідністю. Рухомий склад облаштований пандусом, місцями для розміщення людей на інвалідних кріслах, вся інформація продубльована шрифтом Брайля. Поїзд Stadler FLIRT адаптований для роботи у Фінляндії, Норвегії, Естонії, Білорусі та Україні.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/videos/244379404218740/

Перші поїзди Укрзалізниця планує отримати та запустити на маршрутах київського вузла в рамках реалізації проєкту City Express до кінця 2022 року. Серед джерел фінансування закупівлі розглядаються як кошти держбюджету, так і кредитні кошти, запропоновані виробниками. Поїзди такого класу компанія планує використовувати на маршрутах приміського сполучення в рамках реалізації проєкту City Express у Києві, Дніпрі, Харкові.

«City Express — це один з головних залізничних проєктів у рамках програми Президента «Велике будівництво». Тестові заїзди поїзда FLIRT ми проводили на території столичної агломерації. Наразі працюємо над розробкою технічно-економічного обґрунтування проєкту, завершуємо підготовку технічних вимог до рухомого складу та платформ. Вже до кінця вересня плануємо оголосити тендер. Наше завдання — розвантажити в’їзди до столиці та скоротити час поїздок до робочих місць мешканців із міст-сателітів столиці», — зазначив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Закупівля таких поїздів буде проводитися за міжнародним тендером. Укрзалізниця вже розсилає технічне завдання провідним вітчизняним і зарубіжним виробникам рухомого складу для залучення їх до участі в тендері. Серед головних вимог до іноземних виробників буде локалізація виробництва на території України.

https://www.facebook.com/1040262486007539/videos/360874925516483/

Загалом Kyiv City Express обслуговуватиме 6 напрямків навколо Києва: Вишгородський, Богуславський (Трипілля, Кагарлик, Миронівка), Ніжинський (Бровари, Бобровиця, Носівка), Яготинський (Бориспіль, Березань), Узинський (Боярка, Вишневе, Васильків, Фастів, Біла Церква) та Клавдієвський (Ірпінь, Буча, Ворзель, Немішаєве). У подальших планах — реалізація City Express у Дніпрі та Харкові.

Джерело: Укрзалізниця