«Укрзалізниця» готова потратить более 7,5 млн грн на закупку систем видеонаблюдения для пассажирских поездов

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Судя по всему, ПАО «Укрзалізниця» задумалась о необходимости оснащения пассажирских поездов системами видеонаблюдения. Филиал государственного оператора железнодорожных перевозок «Пассажирская компания» уже разметила на сайте ProZorro тендер на закупку соответствующего оборудования для проведения этой модернизации. На самом деле тендер был объявлен еще в прошлом месяце – 18 апреля, но до этого момента оставался незамеченным.

Итак, общая сумма тендера, а точнее – ожидаемая стоимость закупки составляет 7 517 526,00 грн. На эту сумму организатор конкурсных торгов рассчитывает приобрести 100 комплектов систем видеонаблюдения. Каждый такой комплект будет состоять из видеорегистратора, трех камер видеонаблюдения, дисплея, на который будет транслироваться картинка с этих камер, двух жестких дисков объемом от 1 ТБ и сопутствующего оборудования, включая крепежные элементы и кабеля. Собственно, полный комплект поставки можно увидеть на скриншоте из тендерной документации ниже:

Также в дополнении с заявленными требованиями к техническим характеристикам говорится, что видеорегистратор системы видеонаблюдения должен потреблять не более 25 Вт, поддерживать запись видео разрешением минимум Full HD (1920х1080 пикселей) и кадровой частотой 25 кадров в секунду. Видеорегистратор должен быть рассчитан на круглосуточную работу и непрерывное время записи 360 часов. Видеокамеры должны снимать с разрешением 720 пикселей по высоте и иметь устойчивость к вибрациям. Требования к дисплею – 7”, TFT LCD, 800×480пикселей, RGB степень защиты IP54.

Полностью техническая документация к тендеру доступна на сайте ProZorro (ссылка на загрузку файла).

В каких именно пассажирских поездах планируют ставить видеокамеры, не говорится, в документации фигурирует несколько подразделений, указанных в качестве конечных бенефициантов.

Крайним сроком приема тендерных предложений названо 18 мая, а сами торги пройдут 25 июня.

Единственным критерием выбора победителя является цена, то есть все как обычно – выиграет тот, кто сделает наиболее выгодное ценовое предложение.

Остается добавить, что минимальная сумма шага понижения цены установлена на уровне 1% от ожидаемой стоимости или 75150 грн.

Источник: prozorro