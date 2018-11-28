«Укрзалізниця» временно ограничит возможность возвращать билеты онлайн

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«Укрзалізниця» вводит временные ограничения на приобретение и возврат проездных билетов. Таким образом, компания планирует бороться со спекулянтами, чтобы не допустить искусственного дефицита билетов в период новогодних праздников.

Отмечается, что в период времени с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года будут действовать ограничения на услуги возврата билетов через интернет и оформления групповых заявок.

«Как показывает анализ, проведенный специалистами «Укрзалізниці», значительное количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда», — говорится в сообщении.

В компании говорят, что такое поведение свидетельствует о том, что билеты оптом выкупаются для их последующей перепродажи.

«Чтобы избежать злоупотреблений, с 15 декабря по 15 января через онлайн-систему продажи билетов проездные документы можно будет только приобрести. Для того, чтобы их вернуть, необходимо будет обратиться в железнодорожной кассы», — заявили в компании.

Также будут действовать ограничения по оформлению групповых заявок на пассажирские перевозки, которые, как правило, осуществляются туристическими фирмами.

Напомним, что такие же ограничительные меры уже вводились в прошлом году.

Источник: «Экономическая правда»