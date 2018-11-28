«Укрзалізниця» временно ограничит возможность возвращать билеты онлайн
«Укрзалізниця» вводит временные ограничения на приобретение и возврат проездных билетов. Таким образом, компания планирует бороться со спекулянтами, чтобы не допустить искусственного дефицита билетов в период новогодних праздников.
Отмечается, что в период времени с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года будут действовать ограничения на услуги возврата билетов через интернет и оформления групповых заявок.
«Как показывает анализ, проведенный специалистами «Укрзалізниці», значительное количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда», — говорится в сообщении.
В компании говорят, что такое поведение свидетельствует о том, что билеты оптом выкупаются для их последующей перепродажи.
«Чтобы избежать злоупотреблений, с 15 декабря по 15 января через онлайн-систему продажи билетов проездные документы можно будет только приобрести. Для того, чтобы их вернуть, необходимо будет обратиться в железнодорожной кассы», — заявили в компании.
Также будут действовать ограничения по оформлению групповых заявок на пассажирские перевозки, которые, как правило, осуществляются туристическими фирмами.
Напомним, что такие же ограничительные меры уже вводились в прошлом году.
Источник: «Экономическая правда»