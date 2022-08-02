«Укрзалізниця» расширяет Kyiv City Express — назначает дополнительные электрички, соединяющие Киев и Нежин в Черниговской области

«Укрзалізниця» сообщила об очередном расширении сети пригородного железнодорожного сообщения Kyiv City Express — национальный перевозчик назначил курсирование дополнительных поездов, соединяющих Киев и Нежин на Черниговщине.

Так, с 3 августа поедет пригородный поезд №7062 сообщением Святошин – Нежин, который будет курсировать по будням (отправление со станции Святошин в 20:00, прибытие на станцию ​​Нежин в 22:52), с 4 августа к нему присоединится пригородный поезд №7061 сообщением Нежин – Дарница, который будет курсировать по будням (отправление со станции Нежин в 05:00, прибытие на станцию ​​Дарница в 06:59).

Одновременно «Укрзалізниця» предупредил о внесении изменений в расписание движения пригородного поезда Нежин – Киев-Волынский: теперь он будет отправляться со станции Нежин в 04:40 и прибывать на станцию ​​Киев-Волынский в 07:38.

С полным расписанием электропоездов можно ознакомиться на сайте «Укрзалізниці», а также на информационных досках вокзалов и станций. Приобрести билеты на указанные электропоезда можно в кассах станций и в чат-боте.

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Вскоре перевозчик рассчитывает поставить на рельсы второй двухэтажный электропоезд Skoda Elephant, способный разгоняться до 160 км/ч.