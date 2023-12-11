Укрзалізниця уже продает онлайн более 85% всех билетов, через кассы — менее 15%

«Укрзалізниця» после налаживания перевозки грузовиков железной дорогой для устранения последствий блокады границы с Польшей (кстати, сегодня также завершилась блокада на крупнейшем пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск») отметила очередное достижение приложения — 38% всех билетов продаются именно через него, что является новым рекордом.

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Если помните, весной «Укрзалізниця» впервые продала больше билетов через приложение, чем через кассы — в апреле 2023-го на приложение пришлось 22,8% от общего объема билетов, тогда как в кассу обеспечили 22,3%. С тех пор доля продаж через приложение продолжала расти и сейчас самая высокая за все время — 38%. В то же время доля продаж через кассы продолжает сокращаться (уже менее 15%). То есть уже более 85% билетов на поезда УЗ продается онлайн – сюда, среди прочего, входят официальный сайт, чат-боты и партнёрские каналы продаж. Очевидно, не последнюю роль в цифровизации продаж билетов, кроме удобства самого применения «Укрзалізниця», сыграли внедренные национальным перевозчиком изменения — сначала УЗ для борьбы с перекупами полностью перевела продажу билетов на Варшавский поезд (№67/68 Киев–Варшава), который есть или нет самым популярным направлением, в мобильное приложение, а затем ввела обязательную верификацию аккаунта с помощью «Дія.Підпису».

В «Укрзалізниці» не упустили возможности лишний раз прорекламировать приложение и отметили среди ключевых преимуществ:

персонализированные уведомления о рейсе, пути прибытия, смене маршрута и т.п.;

безопасная оплата Apple Pay & Google Pay;

возврат в один клик;

подбор путешествия с пересадкой в ​​случае отсутствия прямых билетов;

программа лояльности «Железные друзья», позволяющая накапливать «объятия» за каждый километр поездки поездом и обменивать их на бонусы от партнеров.

Остается вспомнить, что с 10 декабря «Укрзалізниця» для покрытия ежегодного ущерба от пассажирских перевозок (они составляют более 12 млрд грн ) повысила цены на международные рейсы: стоимость билетов на популярный поезд Киев – Варшава – Киев выросла на 72%. Перед этим в октябре УЗ запустила новый рейс из Львова в Варшаву через станцию ​​Рава-Русская, а в 2024 году планируется запуск новых международных и горных маршрутов, всего 14 новых рейсов (11 внутренних и 3 международных), включая поезда Днепр-Хелм, Чоп -Вена и Чоп-Прага.

Кстати, как свидетельствует свежий рейтинг Google, поисковый запрос «Укрзалізниця» билеты онлайн» — третий самый популярный среди украинцев в категории «Покупка».