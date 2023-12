2023 рік у пошуку Google: найпопулярніші запити — Україна та увесь світ

News

1) War in Israel and Gaza

2) Titanic submarine

3) Turkey earthquake

4) Hurricane Hilary

5) Hurricane Idalia

6) Hurricane Lee

7) Maine shooting

8) Nashville shooting

9) Chandrayaan-3

10) War in Sudan People

1) Damar Hamlin

2) Jeremy Renner

3) Andrew Tate

4) Kylian Mbappé

5) Travis Kelce

6) Jenna Ortega

7) Lil Tay

8) Danny Masterson

9) David Beckham

10) Pedro Pascal Passings

1) Matthew Perry

2) Tina Turner

3) Sinéad O’Connor

4) Ken Block

5) Jerry Springer

6) Angus Cloud

7) Nicola Bulley

8) Jane Birkin

9) Jimmy Buffett

10) Lance Reddick

Actors

1) Jeremy Renner

2) Jenna Ortega

3) 市川 猿之助 (Ichikawa Ennosuke IV)

4) Danny Masterson

5) Pedro Pascal

6) Jamie Foxx

7) Brendan Fraser

8) Russell Brand

9) Kiara Advani

10) Matt Rife Athletes

1) Damar Hamlin

2) Kylian Mbappé

3) Travis Kelce

4) Ja Morant

5) Harry Kane

6) Novak Djokovic

7) Carlos Alcaraz

8) Rachin Ravindra

9) Shubman Gill

10) Kyrie Irving Movies

1) Barbie

2) Oppenheimer

3) Jawan

4) Sound of Freedom

5) John Wick: Chapter 4

6) Avatar: The Way of Water

7) Everything Everywhere All at Once

8) Gadar 2

9) Creed III

10) Pathaan

Musicians

1) Shakira

2) Jason Aldean

3) Joe Jonas

4) Smash Mouth

5) Peppino di Capri

6) Gino Paoli

7) Tom Kaulitz

8) Kellie Pickler

9) José Luis Perales

10) Anna Oxa Recipe

1) Bibimbap

2) Espeto

3) Papeda

4) Scooped bagel

5) Pasta e fagioli

6) Coronation quiche

7) Tacacá

8) Black cake

9) Ashure

10) Smelt Songs

1) アイドル – Yoasobi

2) Try That In A Small Town – Jason Aldean

3) Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Shakira and Bizarrap

4) Unholy – Sam Smith and Kim Petras

5) Cupid – FIFTY FIFTY

6) ERE – Juan Karlos

7) Kill Bill – SZA

8) Rich Men North of Richmond – Oliver Anthony

9) Pasilyo – SunKissed Lola

10) Seven – Jungkook

Sports Teams

1) Inter Miami CF

2) Los Angeles Lakers

3) Al-Nassr FC

4) Manchester City F.C

5) Miami Heat

6) Texas Rangers

7) Al Hilal SFC

8) Borussia Dortmund

9) India national cricket team

10) Boston Bruins TV Shows

1) The Last of Us

2) Wednesday

3) Ginny & Georgia

4) One Piece

5) Kaleidoscope

6) King the Land

7) The Glory

8) That ’90s Show

9) The Fall of the House of Usher

10) Shadow and Bone Hum to Search: Top Songs

1) Bones – Imagine Dragons

2) Kesariya – Arijit Singh

3) アイドル – YOASOBI

4) Maan Meri Jaan – King

5) Believer – Imagine Dragons

6) Mockingbird – Eminem

7) Until I Found You – Stephen Sanchez

8) Pasoori – Ali Sethi

9) Shinunoga E-Wa – Fujii Kaze

10) Instasamka / Turn Off The Phone / Tik Tok Version – Pablix

Google Maps: Top Parks

1) Park Güell, Barcelona, Spain

2) Central Park, New York, New York

3) Hyde Park, London, United Kingdom

4) El Retiro Park, Madrid, Spain

5) Villa Borghese, Rome, Italy

6) Nara Park, Nara, Japan

7) Cubbon Park, Bengaluru, India

8) Red Rocks Park and Amphitheatre, Morrison, Colorado

9) Parque Ibirapuera, São Paulo, Brazil

10) Bryant Park, New York, New York Google Maps: Top Stadiums

1) Spotify Camp Nou, Barcelona, Spain

2) Santiago Bernabéu Stadium, Madrid, Spain

3) Wembley Stadium, London, United Kingdom

4) Tokyo Dome, Tokyo, Japan

5) San Siro Stadium, Milano, Italy

6) Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India

7) Madison Square Garden, New York, New York

8) Tottenham Hotspur Stadium, London, United Kingdom

9) Stade de France, Saint-Denis, France

10) Emirates Stadium, London, United Kingdom Google Maps: Top Museums

1) Louvre Museum, Paris, France

2) The British Museum, London, United Kingdom

3) Musée d’Orsay, Paris, France

4) Natural History Museum, London, United Kingdom

5) teamLab Planets, Tokyo, Japan

6) Rijksmuseum, Amsterdam, Netherlands

7) Museo Nacional del Prado, Madrid, Spain

8) Van Gogh Museum, Amsterdam, Netherlands

9) American Museum of Natural History, New York, New York

10) Anne Frank House, Amsterdam, Netherlands