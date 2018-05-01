UNICEF призывает пользователей добывать криптовалюту для помощи нуждающимся детям

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Организация UNICEF сообщила о запуске новой инициативы под названием The Hopepage / «Страница надежды», которая предоставляет возможность каждому желающему стать благодетелем и начать жертвовать на благотворительность без фактического совершения пожертвований «живых» денег. Соответствующий проект запустило австралийское подразделение фонда, он построен на добровольном привлечении вычислительных ресурсов участников. Участникам проекта предлагают добывать криптовалюту, предоставив часть своих вычислительных мощностей на благо… социально незащищенных детей.

В данном случае используется небезызвестный JavaScript-майнер CoinHive, предназначенный для добычи криптовалюты Monero – тот самый инструмент, который ранее неоднократно встраивали на разные сайты и использовали для скрытого майнинга через браузер с несанкционированным использованием вычислительных мощностей пользователей. Но в случае инициативы UNICEF никакого обмана нет. Пользователей сразу предупреждают, что соглашаясь стать участником, они добровольно предоставляют свои ресурсы на благое дело. Кроме того, пользователи из числа армии майнеров UNICEF вольны сами выбрать, какой частью мощностей они готовы пожертвовать (максимум можно отдать 80%).

Полученные таким образом средства организация обещает использовать для закупки питьевой воды, еды и медикаментов для социально уязвимых детей.

Чтобы присоединиться к инициативе, достаточно перейти на сайт и нажать кнопку Start Donating. На странице проекта The Hopepage в правом вернем углу отображается хэшрейт, так что можно сразу оценить свой вклад в проект в зависимости от количества предоставленных ресурсов.

На момент написания этих строк свыше 3800 человек предоставляют свои вычисления для проекта The Hopepage, то есть добывают криптовалюту Monero для UNICEF.

Остается добавить, что это уже не первая попытка UNICEF использовать криптовалюты для финансирования благотворительности. В феврале этого года организация запустила похожий сайт Chaingers.io, призвав всех небезразличных добывать криптовалюту Ethereum для сирийских детей, но успешной ее не назовешь, так как за месяцы работы сайта собрали чуть больше 996 евро.

Источник: The Verge