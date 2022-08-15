Unity Software отклонила предложение о покупке за $20 миллиардов компанией AppLovin

Unity Software Inc. отклонила непрошенное предложение о слиянии с AppLovin Corp. в рамках сделки с покупкой полного пакета акций Unity. Заявка AppLovin, оцененная примерно в $20 млрд на 9 августа, вряд ли приведет к «лучшему предложению», говорится в заявлении правления Unity в понедельник. Акции Unity упали на 7,5%, а AppLovin – на 4%.

Компания Unity из Сан-Франциско, чей движок лежит в основе многих популярных видеоигр, в прошлом месяце согласилась купить компанию IronSource, конкурента AppLovin, для улучшения своих рекламных технологий. Решения Unity для монетизации находятся под давлением с тех пор, как Apple усложнила компаниям отслеживание просмотров рекламы на iOS.

Акции Unity оказались под давлением после того, как в майском отчете о прибыли компания прогнозировала более низкие показатели выручки во втором квартале и в этом году. Акции упали на 60% с начала 2022 года.

Ожидается, что объединение с IronSource принесет скорректированную прибыль в размере $1 млрд до вычета процентов, налогов, износа и амортизации к концу 2024 года.

Согласно заявлению, Unity также санкционировала 24-месячный выкуп акций на сумму $2,5 млрд, вступивший в силу после завершения слияния, а акционеры Silver Lake и Sequoia Capital обязались приобрести у Unity конвертируемые облигации на $1 млрд.

Источник: Bloomberg