AppLovin пожелал приобрести средство разработки игр Unity за $20 млрд

Компания AppLovin, занимающаяся технологиями мобильных приложений, сделала разработчику популярного игрового движка Unity Technologies предложение о покупке.

Unity — популярная кроссплатформенная среда разработки компьютерных игр, выпущенная в 2005 году. Тысячи игр на Unity работают более чем на 25 различных аппаратных платформах. Программа обладает удобным визуальным интерфейсом и широким выбором инструментов разработки. Unity можно использовать бесплатно, если доход от созданной игры не превышает 100 000 долларов в год.

Потенциальный покупатель предлагает приобрести акции компании по 58,85 доллара за штуку. Указанная цена на 18% выше стоимости акций Unity по итогам понедельника и на 48% выше их стоимости 12 июля.

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Если сделка состоится, акционеры Unity получат около 55% выпущенных в обращение акций объединенной компании. Общая стоимость сделки составляет около 20 млрд долларов.

Генеральный директор AppLovin Адам Форуги считает, что объединенная компания получит огромный потенциал роста и к концу 2024 года принесет прибыль в размере более 3 млрд. Совет директоров будет реорганизован таким образом, чтобы Unity могла назначать большинство его членов в соответствии с ее экономическими интересами.

Компания AppLovin была основана в 2012 году и работала в непубличном режиме до 2014 года. Она занимается продажей и монетизации приложений сторонних разработчиков, анализом рынка, а также управляет издателем мобильных игр Lion Studios.

Очередное крупное слияние продолжит серию сделок, консолидирующих игровой рынок. В конце 2020 года Microsoft согласилась купить ZeniMax за 7,5 млрд долларов, а в январе 2021 года Take-Two Interactive приобрела разработчика Zynga за 12,7 млрд. Через неделю Microsoft анонсировала покупку Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов, в ответ на что Sony купила Bungie за 3,6 млрд. Регулирующие органы США и Великобритании изучают запланированную Microsoft покупку Blizzard на предмет нарушения антимонопольного законодательства и сложившихся юридических практик.

Команда игрового движка Unity поддерживает Украину во время войны и оказывает гуманитарную помощь.

Источник: TechSpot