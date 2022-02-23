Universal Pictures показала первый кадр из байопика «Оппенгеймер» с Киллианом Мёрфи

Студия Universal Pictures опубликовала первое изображение актера Киллиана Мёрфи в роли Роберта Оппенгеймера – «отца» атомной бомбы.

Байопик «Оппенгеймер» про американского физика снимает Кристофер Нолан, а в касте фильма значатся Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Рами Малек, Мэтт Дэймон, Джек Куэйд и Флоренс Пью. Студия Universal Pictures заявила, что к команде актеров также присоединились Олден Эренрайк и Дэвид Крамхолц, а также показала первый кадр, где Киллиан Мёрфи копирует одну из фотографий с Оппенгеймером.

Новый фильм Нолана основан на книге Мартина Дж. Шервина и Кая Берда «Американский Прометей: триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера».

В производстве фильма, кроме Нолана, участвуют продюсеры Эмма Томас и Чарльз Ровен. За саундтрек отвечает Людвинг Йоранссон, который уже работал с режиссером над фильмом «Тенет» («Tenet»). Байопик станет первым проектом Нолана после разрыва контракта с Warner Bros, а также первым проектом с Universal. По данным СМИ, этот фильм получил бюджет в $100 млн, а премьера запланирована на 21 июля 2023 года.