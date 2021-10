Издание Variety сообщило, что следующим фильмом визионера Кристофера Нолана станет биографическая драма Oppenheimer / «Оппенгеймер» об американском физике-теоретике Роберте Оппенгеймере. Именно этот ученый был научным руководителем Манхэттенского проекта, в рамках которого в середине прошлого века разрабатывались первые образцы ядерного оружия.

На титульную роль сценарист и режиссер проекта позвал ирландского актера Киллиана Мёрфи, с которым успел поработать в пяти фильмах, включая трилогию «Бэтмен» (2005, 2008, 2012), а также «Начало» (2010) и «Дюнкерк» (2017). Широкой публике этот актер больше известен исполнением роли главаря преступного клана Томаса Шелби из сериала Peaky Blinders / «Острые козырьки».

За права на экранизацию книги «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» боролись практически все крупные киностудии, включая Paramount, Sony и Warner Bros., однако в итоге выиграла Universal Pictures, предложившая бюджет порядка $100 млн.

Интересно, что практически все фильмы Нолана снимала Warner Bros., однако после критики автора в сторону студии из-за гибридного релиза фильмов стороны по всей видимости не слишком активно стремились продолжить сотрудничество.

Производство Oppenheimer / «Оппенгеймер» стартует в самом начале 2022 года, при этом как и все последние фильмы Нолана новая картина будет сниматся на камеры IMAX. Премьера Oppenheimer / «Оппенгеймер» уже запланирована на 21 июля 2023 года.

Источник: Variety