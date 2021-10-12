Блоги
Следующим фильмом Кристофера Нолана станет биографическая драма «Оппенгеймер» об отце атомной бомбы, главную роль сыграет Киллиан Мёрфи

Следующим фильмом Кристофера Нолана станет биографическая драма «Оппенгеймер» об отце атомной бомбы, главную роль сыграет Киллиан Мёрфи

Следующим фильмом Кристофера Нолана станет биографическая драма «Оппенгеймер» об отце атомной бомбы, главную роль сыграет Киллиан Мёрфи

Издание Variety сообщило, что следующим фильмом визионера Кристофера Нолана станет биографическая драма Oppenheimer / «Оппенгеймер» об американском физике-теоретике Роберте Оппенгеймере. Именно этот ученый был научным руководителем Манхэттенского проекта, в рамках которого в середине прошлого века разрабатывались первые образцы ядерного оружия.

На титульную роль сценарист и режиссер проекта позвал ирландского актера Киллиана Мёрфи, с которым успел поработать в пяти фильмах, включая трилогию «Бэтмен» (2005, 2008, 2012), а также «Начало» (2010) и «Дюнкерк» (2017). Широкой публике этот актер больше известен исполнением роли главаря преступного клана Томаса Шелби из сериала Peaky Blinders / «Острые козырьки».

За права на экранизацию книги «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» боролись практически все крупные киностудии, включая Paramount, Sony и Warner Bros., однако в итоге выиграла Universal Pictures, предложившая бюджет порядка $100 млн.

Интересно, что практически все фильмы Нолана снимала Warner Bros., однако после критики автора в сторону студии из-за гибридного релиза фильмов стороны по всей видимости не слишком активно стремились продолжить сотрудничество.

Производство Oppenheimer / «Оппенгеймер» стартует в самом начале 2022 года, при этом как и все последние фильмы Нолана новая картина будет сниматся на камеры IMAX. Премьера Oppenheimer / «Оппенгеймер» уже запланирована на 21 июля 2023 года.

Источник: Variety


Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить