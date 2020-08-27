Рецензия на фильм «Тенет» / Tenet

Фраза «самый ожидаемый фильм года» в случае с «Тенетом» (Tenet) Кристофера Нолана стала зловещей. Когда другие голливудские блокбастеры отступили под давлением пандемии, «Тенет» настойчиво планировал попасть в кинотеатры, назначая дату релиза, которая за лето поменялась несколько раз. На этой неделе фантастический боевик таки добрался до больших экранов – в это до сих пор сложно поверить. Кажется, чтобы до конца осознать счастливую реальность и весь масштаб задумки Нолана, придется сходить в кино еще раз, желательно в IMAX.

«Тенет» / Tenet Жанр боевик, триллер, фантастика

Режиссер Кристофер Нолан

В ролях Джон Дэвид Вашингтон (Протагонист), Роберт Паттинсон (Нил), Кеннет Брана (Андрей Сатор), Элизабет Дебики (Кэт Сатор), Димпл Кападия (Прийя), Клеманс Поэзи (Лаура), Химеш Патель (Махир), Аарон Тейлор-Джонсон (Айвз), Майкл Кейн (Майкл Кросби) и др.

Студии yncopy, Warner Bros.

Год выпуска 2020

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Название фильма можно перевести как «Довод», но лучше все же оставить оригинальный тайтл-палиндром. Проще говоря, не стоит менять слово, которое читается одинаково во всех направлениях. Именно с него начинает вырисовываться грандиозная задумка Кристофера Нолана, который намерен перевернуть структуру шпионского боевика. Хотя, по правде говоря, шпионским фильм кажется только в нескольких сценах. В остальном Нолан берет другой ракурс и, кажется, бросает вызов самому себе из прошлого, пытаясь доказать, что «Начало» и «Интерстеллар» это еще не предел его прекрасного кинематографического безумия.

Начинается «Тенет» со сцены в оперном театре Киева (ее снимали, увы, не у нас, а в заброшенном культурно-спортивном комплексе Таллина). Там, во время концерта, проходит спецоперация, в ходе которой главный герой теряет контроль над ситуацией. Поражение становится новым открытием – ему предлагают стать агентом секретной организации, который должен предотвратить гибель человечества. Исполнить эту миссию можно только с помощью технологии инверсии времени, которую уже используют в будущем.

Протагонист в исполнении Джона Дэвида Вашингтона (сын актера Дензела Вашингтона, чей талант раскрылся в фильме «Черный клановец») растерян не меньше нашего. На пути героя появляются люди, которые разъясняют ему детали дальнейших действий, предлагая ловить пули пистолетом. О том, как это показать и объяснить с точки зрения науки, Кристофер Нолан консультировался с физиком Кипом Торном, который уже работал с режиссером над картиной «Интерстеллар». Так что в «Тенете», как и ожидалось, сюжет не только запутан, но и от души приправлен терминами. Интерес к фильму от этого не угасает, наоборот – появляется настойчивое желание сходить еще раз, чтобы, зная задумку, расслабиться и попытаться разглядеть побольше деталей.

При первом просмотре «Тенет» держит зрителя в напряжении. Он не раскачивается ознакомительными сценами, а сразу же набрасывается потоком событий, которые несутся один за одним. Буквально на первых минутах начинаются выстрелы, которые раздаются в такт саундтреку, что вызывает очень необычные ощущения. К слову, музыка в фильме – это вообще чистый восторг. Ее написал шведский композитор Людвиг Йоранссон (автор саундтрека к «Черной пантере» и сериалу «Мандалорец»). Свою работу Йоранссон начал до того, как стартовали съемки, поэтому его мелодии идут в неразрывной связи с экшн-сценами, смонтированными в особом ритме. Благодаря экспериментам со звучанием (эффект искажения гитары и даже запись тяжелого дыхания Нолана в микрофон) громкая музыка моментально формирует эмоциональный отклик на происходящее.

Говоря о восторге, конечно, стоит перейти к экшн-сценам «Тенета», в которых Нолан не на шутку разошелся. Даже если общая фантастическая концепция кому-то покажется слишком мудреной, то происходящие в обратном порядке рукопашные схватки, большие погони и масштабные взрывы – это как минимум очень любопытно. А чего только стоит крушение Boeing-747, которое съемочная команда воспроизвела прямо в аэропорту, решив отказаться от компьютерной графики.

«Тенет» создан для больших экранов, поэтому с ним не могло быть никаких компромиссов в формате премьеры на стриминговых платформах. Как и в «Дюнкерке», кинооператор Хойте Ван Хойтема снимал фильм на камеры IMAX (на этот раз на 70-мм пленку). Так что есть смысл пойти в кинотеатры, где есть зал с соответствующей технологией. Восхищать будут не только трюки, но и виды – съемки картины проходили в Италии, Индии, Норвегии, Дании, Британии и Эстонии.

Есть в фильме «Тенет» и недостатки. Как ни странно, это не попытка придать боевику сложности в восприятии. Скорее, сосредоточенность на личной жизни антагониста, которым в фильме становится российский олигарх Сатор (его играет актер Кеннет Брана), деспотично преследующий свою жену (с этим персонажем Элизабет Дебики постепенно выходит на первый план). С одной стороны, это хорошо – в фантастическом сюжете появляется по-своему реальная история, которая располагает к сочувствию и на время отвлекает от инверсии. Но в конечном итоге, чем больше мы узнаем о Саторе, тем сильнее он разочаровывает своей мотивацией.

Главный герой, в исполнении Джона Дэвида Вашингтона, наоборот вызывает симпатию. Интересно, что до того, как Джон получил главные роли в большом кино, он профессионально играл в американский футбол. Спортивное прошлое хорошо отобразилось на его подготовке к съемкам – Вашингтону пришлось лично участвовать в постановке боевых сцен. То же касалось и Роберта Паттинсона, которому доверили управление машины с установленной IMAX камерой. Возможно, такой подход Нолана к съемкам хорошо сказался на восприятии персонажей – в кадре видны актеры, а не спины каскадеров.

Несмотря на сложность сюжета, вывод о фильме «Тенет» довольно прост. Нолан снял еще один знаковый фантастический боевик, впечатляющий экшн-сценами, за которыми, правда, не всегда удается поспеть. К ним уже традиционно для режиссера добавляются теории из физики, меняющие представление о реальности героев. Сюжет не идеален на сто процентов, но в целом, стоит признать, Нолану опять удалось всех удивить.

Ексклюзивний ролик до фільму «Тенет» Час спливає. Дивіться ексклюзивний дубльований ролик до фільму Крістофера Нолана «Тенет» тільки на сторінці ITC.UA. Опубліковано ITC.UA Пʼятниця, 21 серпня 2020 р.