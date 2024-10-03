Новости Софт 03.10.2024 в 11:19 comment views icon

Unreal Engine пропишется в автомобилях: Qualcomm и Epic Games продвигают платформу Snapdragon Cockpit

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Unreal Engine пропишется в автомобилях: Qualcomm и Epic Games продвигают платформу Snapdragon Cockpit

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Qualcomm и Epic Games объявили о первом в истории развертывании Unreal Engine на платформе Snapdragon Cockpit для транспортных средств. Однако в данном случае речь идет не об играх, а касается совершенствования информационно-развлекательных систем и пользовательского опыта в автомобиле.

Благодаря использованию Unreal Engine автомобили на базе автомобильной платформы Snapdragon Cockpit позволят автопроизводителям создавать эффектные, эффективные и элегантные пользовательские интерфейсы. Это также облегчит разработчикам создание высококачественных масштабируемых цифровых систем кабины для различных автомобилей и экранов.

Новая платформа интерфейса «человек-машина» с Unreal Engine уже доступна для разработчиков. Таким образом, можно надеяться, что вскоре мы увидим больше насыщенных графикой информационно-развлекательных систем в автомобилях.

Пока не уточняется, какие автопроизводители первыми предложат свои решения на этой платформе и когда их можно будет опробовать в серийных автомобилях.

Источник: arenaev

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