Уоррен Баффет сравнил ИИ с атомной бомбой: «Он может изменить все в мире, кроме того, как люди думают и ведут себя»

Миллиардер Уоррен Баффет пополнил ряды ИИ-скептиков – он сравнил искусственный интеллект с атомной бомбой. При этом он признает большой потенциал технологии и с интересом относится к ИИ, но испытывает беспокойство, когда «когда что-то может делать все что угодно».

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Баффет сказал, что его друг Билл Гейтс показал ему последнюю версию ChatGPT. Миллиардера расстроила неспособность бота рассмешить его: «Он не мог рассказывать шутки. Ну, Билл сказал мне об этом заранее, подготовил меня».

«Мы действительно изобрели атомную бомбу по очень, очень серьезной причине», — сказал Баффет. «И во время Второй мировой войны было чрезвычайно важно, чтобы мы это сделали. Но хорошо ли для следующих 200 лет мира то, что эта возможность была высвобождена?»

Баффет неоднократно говорил, что ядерная война – его самый большой страх. Перефразировав Эйнштейна, он заявил:«ИИ может изменить все в мире, кроме того, как люди думают и ведут себя». В свое время великий физик говорил: «Высвобожденная мощь атома изменила все, кроме нашего способа мышления, и поэтому мы движемся к беспрецедентной катастрофе».

Ранее скептицизм по поводу ИИ высказывал Илон Маск – по его мнению, развитие технологии может привести к «восстанию машин». Билл Гейтс, Дженсен Хуанг и Марк Цукерберг, напротив, восхищены ИИ. Маск инициировал открытое письмо, предлагающее приостановить развитие ИИ на полгода и создать правила, предотвращающие возможные опасности. Его подписали тысячи представителей индустрии, экспертов и других известных личностей.

Источник: TechSpot