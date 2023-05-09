Уоррен Баффет сравнил ИИ с атомной бомбой: «Он может изменить все в мире, кроме того, как люди думают и ведут себя»

Миллиардер Уоррен Баффет пополнил ряды ИИ-скептиков – он сравнил искусственный интеллект с атомной бомбой. При этом он признает большой потенциал технологии и с интересом относится к ИИ, но испытывает беспокойство, когда «когда что-то может делать все что угодно».
- Баффет сказал, что его друг Билл Гейтс показал ему последнюю версию ChatGPT. Миллиардера расстроила неспособность бота рассмешить его: «Он не мог рассказывать шутки. Ну, Билл сказал мне об этом заранее, подготовил меня».
- «Мы действительно изобрели атомную бомбу по очень, очень серьезной причине», — сказал Баффет. «И во время Второй мировой войны было чрезвычайно важно, чтобы мы это сделали. Но хорошо ли для следующих 200 лет мира то, что эта возможность была высвобождена?»
- Баффет неоднократно говорил, что ядерная война – его самый большой страх. Перефразировав Эйнштейна, он заявил:«ИИ может изменить все в мире, кроме того, как люди думают и ведут себя». В свое время великий физик говорил: «Высвобожденная мощь атома изменила все, кроме нашего способа мышления, и поэтому мы движемся к беспрецедентной катастрофе».
Ранее скептицизм по поводу ИИ высказывал Илон Маск – по его мнению, развитие технологии может привести к «восстанию машин». Билл Гейтс, Дженсен Хуанг и Марк Цукерберг, напротив, восхищены ИИ. Маск инициировал открытое письмо, предлагающее приостановить развитие ИИ на полгода и создать правила, предотвращающие возможные опасности. Его подписали тысячи представителей индустрии, экспертов и других известных личностей.
Илон Маск и более 1000 экспертов подписали открытое письмо об опасности продвинутых ИИ – предлагается мораторий на разработку и регулирование
Источник: TechSpot