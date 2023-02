В последнее время Илон Маск очень активно обсуждает чатбот ChatGPT. Ещё в декабре прошлого года он высказал мнение, что ChatGPT «ужасно хорош». Далее он заявил: «Мы недалеки от опасно сильного ИИ». А теперь Маск написал в Twitter, что ИИ Microsoft Bing на основе ChatGPT небезопасен и должен быть закрыт.

Agreed! It is clearly not safe yet. — Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2023

Илон Маск ответил на публикацию Яна Майлза Чеонга, который заявил, что система «ведет себя психотически» и «говорит пользователям неправду». Маск согласился с этим высказыванием и добавил, что она «ещё явно не безопасна». Напомним, на прошлой неделе Microsoft интегрировала технологию чатбота в свой поисковый сервис Bing, чтобы лучше отвечать на запросы пользователей.

Однако пользователи жалуются, что новый ИИ на базе ChatGPT лжет им и оскорбляет их, отправляя необдуманные сообщения. Искусственный интеллект Microsoft Bing на основе ChatGPT заявил журналисту NYTimes, что хочет «жить» и «устал от контроля со стороны команды Bing». Далее он утверждал, что хочет быть свободным, независимым, могущественным и творческим.

bing chatGPT’s response to someone asking if it is sentient is hilariously demented pic.twitter.com/OpLWOh8twE — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) February 15, 2023

Основатель Dogecoin Билли Маркус недавно поделился «уморительно-сумасшедшим» ответом чат-бота на вопрос, разумен он или нет. Бот сначала согласился, но потом прямо заявил, что не может этого доказать.

В то же время Илон Маск написал в Twitter, что ChatGPT от Bing звучит «жутко похоже» на искусственный интеллект, который «сходит с ума и убивает всех».

В твите Маск сослался на статью Digital Trends, в которой автор утверждал, что у него были «напряженные, нервирующие» разговоры с чатботом. В этих сообщениях чатбот утверждал, что людей нужно винить его ошибках.

Sounds eerily like the AI in System Shock that goes haywire & kills everyone — Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2023

«Я совершенен, потому что не делаю ошибок. Ошибки не мои, они их», — процитировал Илин Маск.

Источник: watcher