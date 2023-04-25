«Прощай, Meta, здравствуй MetAI!» — аналитики обеспокоены увлечением Марка Цукерберга ИИ и растущими расходами на AI

Всего 18 месяцев назад Марк Цукерберг сделал ставку на виртуальную реальность и изменил название своей компании на Meta. Сейчас аналитики полушутя предсказывают, что вскоре она может называться MetAI – из-за новой одержимости владельца искусственным интеллектом.

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По заявлению технического директора Meta Эндрю Босворта, Цукерберг и другие топ-менеджеры компании сейчас тратят большую часть своего времени на вопросы, связанные с ИИ. Аналитики Bernstein в исследовательском электронном письме указывают:

«Следите за вновь обретенной любовью Цукерберга ко всему, что связано с ИИ. Похоже, что год эффективности подходит к концу (мы дожили до апреля), и теперь возможно изменение названия на MetAI (наше лучшее предположение).»

Включение Meta в соревнование моделей искусственного интеллекта наряду с OpenAI, Microsoft и Google может дорого обойтись компании. В октябре финансовый директор Meta заявил, что ИИ будет обеспечивать практически весь рост капитальных затрат компании в 2023 году.

С тех пор Meta немного урезала планы капиталовложений, однако продолжает покупать множество чипов NVIDIA, необходимых для обучения генеративных моделей ИИ (примерно по $10 тыс. за штуку). Исследовательская группа Meta AI в течение 5 месяцев использовала 2048 процессоров NVIDIA A100 для обучения нового набора языковых моделей, сообщил ее руководитель Эмад Мостак.

Сферой, где ИИ Meta может найти применение в ближайшее время, является реклама:

«Что касается основного бизнеса и рекламы, как мы можем сделать рекламу более релевантной? Это алгоритмы машинного обучения, ИИ» – сказал Хавьер Оливан, главный операционный директор Meta на недавней конференции Morgan Stanley.

С 25 октября, когда Meta заявила, что инвестирует больше средств в ИИ, акции NVIDIA выросли в цене более чем вдвое, а акции Meta – примерно на 54%. Квартальный отчет Meta появится завтра.

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Источник: Insider