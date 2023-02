«Это как iPhone для ИИ»: глава NVIDIA Дженсен Хуанг назвал ChatGPT одним из величайших достижений в области вычислений, доступных каждому

В ответ на вопрос студента университета Беркли Дженсен Хуанг произнес пространную речь, посвященную ChatGPT. Глава NVIDIA наглядно описал уже имеющиеся достижения чат-бота от OpenAI, открывающуюся широту сферы его применения и потенциальные возможности, восхитился скоростью распространения технологии и её массовой доступностью.

Хуанг отметил популярность и взрывную скорость распространения ChatGPT: всего за несколько дней технологией начали пользоваться десятки миллионов человек.

Говоря о функциональности чат-бота, Дженсен сразу экстраполировал её на ближайшее будущее:

«Он, конечно, может написать стихотворение, он может заполнить электронную таблицу, он может написать SQL-запрос и выполнить SQL-запрос, он может написать код на Python, он может написать Verilog – он не может сделать что-то из этого сегодня, но конечно, когда-нибудь он сможет».

«Это момент iPhone для искусственного интеллекта (This is the iPhone moment of artificial intelligence). Это время, когда все эти идеи в области мобильных вычислений и все такое, все это объединилось в продукте, который просто всем нравится, как я это вижу».