«Это как iPhone для ИИ»: глава NVIDIA Дженсен Хуанг назвал ChatGPT одним из величайших достижений в области вычислений, доступных каждому

В ответ на вопрос студента университета Беркли Дженсен Хуанг произнес пространную речь, посвященную ChatGPT. Глава NVIDIA наглядно описал уже имеющиеся достижения чат-бота от OpenAI, открывающуюся широту сферы его применения и потенциальные возможности, восхитился скоростью распространения технологии и её массовой доступностью.

Хуанг отметил популярность и взрывную скорость распространения ChatGPT: всего за несколько дней технологией начали пользоваться десятки миллионов человек.

«Когда мы в последний раз видели технологию, которая настолько универсальна, что может решать проблемы и так часто удивлять людей?»

Говоря о функциональности чат-бота, Дженсен сразу экстраполировал её на ближайшее будущее:

«Он, конечно, может написать стихотворение, он может заполнить электронную таблицу, он может написать SQL-запрос и выполнить SQL-запрос, он может написать код на Python, он может написать Verilog – он не может сделать что-то из этого сегодня, но конечно, когда-нибудь он сможет». «Это момент iPhone для искусственного интеллекта (This is the iPhone moment of artificial intelligence). Это время, когда все эти идеи в области мобильных вычислений и все такое, все это объединилось в продукте, который просто всем нравится, как я это вижу».

Президент NVIDIA конкретизировал и попытался передать аудитории понимание всей широты открывшихся возможностей ChatGPT: использование в качестве API, работа с электронными таблицами и обработка массивов данных, создание графики, обработка фото и видео, программирование и творчество.

«И теперь вопрос в том, как быстро технология распространится? Я думаю, что последние 60 дней говорят нам о том, что скорость распространения технологий может быть довольно высокой».

Далее Дженсен Хуанг сравнил значимость ChatGPT с моментом создания браузера или Javascript, с появлением iPhone и множества приложений для него, а также с появлением Spotify.

Руководитель NVIDIA считает важнейшим моментом демократизацию сложных вычислений, которая становится возможной с использованием продвинутых и простых в обращении средств искусственного интеллекта:

«За последние 40 лет мы делали компьютеры всё более сложными для программирования человеком, и именно поэтому технологический разрыв становился все больше и больше – но в один прекрасный день внезапно каждый сможет программировать. Вы просто должны подсказать этой штуке написать для вас программу, что-то сделать для вас, что-то автоматизировать для вас.»

ChatGPT и подобные технологии – потенциальная «золотая жила» для NVIDIA, как производителя мощных вычислительных устройств. OpenAI уже используют около 25 000 видеокарт NVIDIA для удовлетворения текущих потребностей серверов. Технологические гиганты, такие как Microsoft и Google, также планируют встраивать GPT или похожие системы в свои сервисы, что повлечет рост необходимых вычислительных мощностей. С учетом растущего спроса и появления конкурирующих решений похоже, «зеленые» графические процессоры, традиционно предлагающие возможности ИИ, могут стать популярным выбором. Возможно, бум технологий ИИ можно будет сравнить с временами расцвета майнинга криптовалют.

С полным текстом речи Дженсена Хуанга, посвященной ChatGPT, можно ознакомиться по ссылке.