«Нам придется меньше работать»: Билл Гейтс считает создание ChatGPT равным появлению интернета и с оптимизмом смотрит в будущее ИИ

Чат-бот ChatGPT от OpenAI впечатляет пользователей с момента его запуска в четвертом квартале 2022 года. Он способен облегчить написание текстов и ответить на вопросы. Его произведения и ответы не удастся с первого взгляда отличить от созданных людьми.

В недавнем интервью изданию Handelsblatt основатель Microsoft Билл Гейтс высказал мнение, что ChatGPT так же важен, как и изобретение интернета. Развивая мысль, он сказал:

«До сих пор искусственный интеллект мог читать и писать, но не мог понять содержание. Новые программы, такие как ChatGPT, сделают многие офисные специальности более эффективными, помогая выписывать счета или писать письма. Это изменит наш мир».

Билл Гейтс изначально довольно скептически относился к техническому прогрессу. Выступая в Американском институте предпринимательства почти десять лет назад, предприниматель предупредил о массовой безработице. В то время он сказал, что в течение 20 лет многие рабочие места будут заменены программной автоматизацией или ботами.

Однако последние замечания Гейтса подчеркивают резкое изменение его позиции. Один из столпов современного IT «с уверенностью смотрит в будущее, когда дело доходит до ИИ». Комментируя влияние искусственного интеллекта, Гейтс ответил: «Нам придется меньше работать».

ChatGPT в настоящее время активно поддерживается Microsoft. Недавно OpenAI и Microsoft объявили о продлении своего партнерства. Согласно опубликованному заявлению, исследовательская лаборатория искусственного интеллекта и технологический гигант договорились о многолетнем сотрудничестве и многомиллиардных инвестициях.