Новости Кино 08.05.2023 в 13:57

«Мы боремся с нацистами»: новый трейлер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи и Эмили Блант

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

«Мы боремся с нацистами»: новый трейлер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи и Эмили Блант

Universal Pictures выпустила второй трейлер фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Лента снята по мотивам биографической книги «Американский Прометей» Кая Берда и Мартина Шервина. Новые кадры картины о творце атомной бомбы показывают начало ее создания. Герои фильма задаются вопросами, связанными с самым смертоносным оружием в истории.

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— Есть ли шанс, что когда мы нажмем эту кнопку, мы уничтожим мир?
— Шанс около нуля.
— Около нуля?!
— Чего вы хотите от «голой» теории?
— Ноль – было бы отлично.

Роль физика Роберта Оппенгеймера сыграет Киллиан Мерфи, работавший с Ноланом в трилогии о «Темном рыцаре», «Начале» («Inception») и «Дюнкерке». В фильме также можно будет увидеть Мэтта Дэймона, Роберта Дауни-младшего, Флоренс Пью, Рами Малека, Бенни Сафди, Дэйна Де Гаана, Джека Квейда, Мэттью Модайна, Дилана Арнольда, Олдена Эренрайка, Дэвида Крамхолца, Майкла Ангарано, Кеннета Брана и Дэвида Дастмалчяна.

Съемки фильма стартовали в феврале 2022 года. Картина будет представлена в мае на Каннском кинофестивале, начало проката в Украине запланировано на 21 июня 2023 года.

«Оппенгаймер» /Oppenheimer — перший (неймовірно гарний!) трейлер фільму Крістофера Нолана про «батька ядерної бомби» з Кілліаном Мерфі та Емілі Блант

Источник: Википедия


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